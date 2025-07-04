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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Консервация и варенье
Количество просмотров
220
Время на прочтение
2 мин

Простой рецепт квашеных огурцов холодным способом — сделайте сейчас и к зиме будут готовы

Готовим хрустящие квашеные огурцы без лишних хлопот

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
12 ккал
Квашеные огурцы

Квашеные огурцы

Июль — идеальное время для заготовок, и если вы мечтаете об ароматных, хрустящих квашеных огурчиках, напоминающих вкус «бочковых», но без сложных манипуляций с переливаниями и кипячением маринада, этот рецепт станет настоящей находкой. Фудблогерка поделилась простым, но эффективным методом, позволяющим насладиться восхитительным вкусом квашеных огурцов ближе к зиме.

Этот способ квашения отличается легкостью и минимальными затратами времени, ведь весь процесс происходит в одной банке. Главный секрет — правильное сочетание ингредиентов и соблюдение условий хранения.

Ингредиенты:

Для приготовления квашеных огурцов по этому рецепту вам понадобятся:

  • Свежие огурцы выбирайте небольшие, плотные плоды без повреждений, желательно недавно собранные.

  • 90 граммов соли на каждую трехлитровую банку. Важно использовать большую каменную соль, не йодированную, поскольку йод может сделать мягкие огурцы.

  • Острый перец один небольшой перчик или его часть по вкусу для легкой пикантности.

  • Два зубчика чеснока на банке придадут неповторимый аромат.

  • Большой лист хрена или несколько меньших — это залог хрустящей огурцов и защита от плесени.

  • Листья вишни и смородины придадут огурцам особый аромат и помогут сохранить их плотность.

  • Один-два дубовых листика — секретный ингредиент, способствующий особой хрусткости и прочности огурцов благодаря содержанию дубильных веществ.

  • Обязательно используйте чистую, холодную воду (желательно родниковую или фильтрованную).

Как приготовить огурцы

  1. Тщательно промойте свежие огурцы. По желанию можно замочить их в холодной воде на несколько часов (до 6 часов), чтобы они набрались влаги, если были собраны не только.

  2. На дно чистой трехлитровой банки выложите все подготовленные листочки (хранилища, вишни, смородины, дуба), а также зубчики чеснока и кусочек острого перца. Это создаст ароматное основание для квашения.

  3. Плотно наполните банку огурцами, стараясь не оставлять много пустот. Чем плотнее они будут уложены, тем лучше.

  4. Добавьте в банку 90 г соли.

  5. Осторожно залейте банку чистой холодной водой до верха, чтобы вода полностью покрывала огурцы.

  6. Закройте банку обычной капроновой крышкой. Не следует использовать металлические крышки для квашения, ведь в процессе брожения выделяются газы, которые могут их сорвать. Поставьте заготовку в прохладное место — это может быть погреб, погреб или даже холодильник.

По словам автора рецепта, огурцы, приготовленные таким образом, будут постепенно кваситься и будут готовы ближе к зиме. Этот метод обеспечивает длительное хранение и позволяет получить огурчики, которые по вкусу и хрусткости действительно будут напоминать традиционные бочковые огурцы. Отсутствие кипячения маринада сохраняет максимальное количество полезных веществ и витаминов в готовом продукте, а простота рецепта делает его доступным даже начинающим.

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Дата публикации
Количество просмотров
220
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