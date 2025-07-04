Квашеные огурцы

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Июль — идеальное время для заготовок, и если вы мечтаете об ароматных, хрустящих квашеных огурчиках, напоминающих вкус «бочковых», но без сложных манипуляций с переливаниями и кипячением маринада, этот рецепт станет настоящей находкой. Фудблогерка поделилась простым, но эффективным методом, позволяющим насладиться восхитительным вкусом квашеных огурцов ближе к зиме.

Этот способ квашения отличается легкостью и минимальными затратами времени, ведь весь процесс происходит в одной банке. Главный секрет — правильное сочетание ингредиентов и соблюдение условий хранения.

Ингредиенты:

Для приготовления квашеных огурцов по этому рецепту вам понадобятся:

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Свежие огурцы выбирайте небольшие, плотные плоды без повреждений, желательно недавно собранные.

90 граммов соли на каждую трехлитровую банку. Важно использовать большую каменную соль, не йодированную, поскольку йод может сделать мягкие огурцы.

Острый перец один небольшой перчик или его часть по вкусу для легкой пикантности.

Два зубчика чеснока на банке придадут неповторимый аромат.

Большой лист хрена или несколько меньших — это залог хрустящей огурцов и защита от плесени.

Листья вишни и смородины придадут огурцам особый аромат и помогут сохранить их плотность.

Один-два дубовых листика — секретный ингредиент, способствующий особой хрусткости и прочности огурцов благодаря содержанию дубильных веществ.

Обязательно используйте чистую, холодную воду (желательно родниковую или фильтрованную).

Как приготовить огурцы

Тщательно промойте свежие огурцы. По желанию можно замочить их в холодной воде на несколько часов (до 6 часов), чтобы они набрались влаги, если были собраны не только. На дно чистой трехлитровой банки выложите все подготовленные листочки (хранилища, вишни, смородины, дуба), а также зубчики чеснока и кусочек острого перца. Это создаст ароматное основание для квашения. Плотно наполните банку огурцами, стараясь не оставлять много пустот. Чем плотнее они будут уложены, тем лучше. Добавьте в банку 90 г соли. Осторожно залейте банку чистой холодной водой до верха, чтобы вода полностью покрывала огурцы. Закройте банку обычной капроновой крышкой. Не следует использовать металлические крышки для квашения, ведь в процессе брожения выделяются газы, которые могут их сорвать. Поставьте заготовку в прохладное место — это может быть погреб, погреб или даже холодильник.

По словам автора рецепта, огурцы, приготовленные таким образом, будут постепенно кваситься и будут готовы ближе к зиме. Этот метод обеспечивает длительное хранение и позволяет получить огурчики, которые по вкусу и хрусткости действительно будут напоминать традиционные бочковые огурцы. Отсутствие кипячения маринада сохраняет максимальное количество полезных веществ и витаминов в готовом продукте, а простота рецепта делает его доступным даже начинающим.