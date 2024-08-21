Рецепт помидоров "под снегом" с чесноком на зиму

Маринованные помидоры "под снегом" с чесноком – это отличная консервация для зимнего стола. Помидоры маринуют в чесночных хлопьях, сочетание красного и белого цвета очень эффектно выглядит, будто помидоры в снегу. На килограмм помидор берется не менее 100 г чеснока, а пряности добавляются либо по выбранному рецепту, либо по вкусу.

Ингредиенты:

помидоры – 3 кг,

вода – 3 литра,

соль – 3 ст.л,

сахар – 200 г,

уксус 9% — 150 мл,

чеснок – 3 головки,

перец горошком.

Приготовление помидоров "под снегом"

Чаще всего для маринования помидоров "под снегом" используют однолитровые банки.

Помидоры лучше брать сливки, помыть и проткнуть их зубочисткой у плодоножки, чтобы они не лопали, заполнить ими стерилизованные банки.

Кипятком заливаем банки и оставляем на 20 минут, чтобы помидоры прогрелись. Затем воду сливаем.

Натираем на мелкой терке чеснок. В каждую банку кладем горошек и одну чайную ложку чеснока.

Готовим маринад – к воде добавляем соль, сахар. Три литра маринада хватает на 6-7 однолитровых банок. В конце добавляем к маринаду уксус.

Кипящим маринадом заливаем банки с помидорами, закрываем стерилизованными крышками.

Встряхиваем банки, чтобы чесночный "снег" разошелся по банкам, переворачиваю крышками вниз и укутываем до полного остывания.

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