Рецепт помидоров "под снегом" с чесноком на зиму

Помидоры в снегу – рецепт маринованных помидоров с чесноком.
Маринованные помидоры "под снегом" с чесноком – это отличная консервация для зимнего стола. Помидоры маринуют в чесночных хлопьях, сочетание красного и белого цвета очень эффектно выглядит, будто помидоры в снегу. На килограмм помидор берется не менее 100 г чеснока, а пряности добавляются либо по выбранному рецепту, либо по вкусу.
Ингредиенты:
- помидоры – 3 кг,
- вода – 3 литра,
- соль – 3 ст.л,
- сахар – 200 г,
- уксус 9% — 150 мл,
- чеснок – 3 головки,
- перец горошком.
Приготовление помидоров "под снегом"
Чаще всего для маринования помидоров "под снегом" используют однолитровые банки.
- Помидоры лучше брать сливки, помыть и проткнуть их зубочисткой у плодоножки, чтобы они не лопали, заполнить ими стерилизованные банки.
- Кипятком заливаем банки и оставляем на 20 минут, чтобы помидоры прогрелись. Затем воду сливаем.
- Натираем на мелкой терке чеснок. В каждую банку кладем горошек и одну чайную ложку чеснока.
- Готовим маринад – к воде добавляем соль, сахар. Три литра маринада хватает на 6-7 однолитровых банок. В конце добавляем к маринаду уксус.
- Кипящим маринадом заливаем банки с помидорами, закрываем стерилизованными крышками.
- Встряхиваем банки, чтобы чесночный "снег" разошелся по банкам, переворачиваю крышками вниз и укутываем до полного остывания.
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