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Рецепт помидоров "под снегом" с чесноком на зиму

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
32 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
385
Время на прочтение
2 мин
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Рецепт помидоров "под снегом" с чесноком на зиму

Рецепт помидоров "под снегом"

Помидоры в снегу – рецепт маринованных помидоров с чесноком.

Маринованные помидоры "под снегом" с чесноком – это отличная консервация для зимнего стола. Помидоры маринуют в чесночных хлопьях, сочетание красного и белого цвета очень эффектно выглядит, будто помидоры в снегу. На килограмм помидор берется не менее 100 г чеснока, а пряности добавляются либо по выбранному рецепту, либо по вкусу.

Ингредиенты:

  • помидоры – 3 кг,
  • вода – 3 литра,
  • соль – 3 ст.л,
  • сахар – 200 г,
  • уксус 9% — 150 мл,
  • чеснок – 3 головки,
  • перец горошком.

Приготовление помидоров "под снегом"

Чаще всего для маринования помидоров "под снегом" используют однолитровые банки.

  • Помидоры лучше брать сливки, помыть и проткнуть их зубочисткой у плодоножки, чтобы они не лопали, заполнить ими стерилизованные банки.
  • Кипятком заливаем банки и оставляем на 20 минут, чтобы помидоры прогрелись. Затем воду сливаем.
  • Натираем на мелкой терке чеснок. В каждую банку кладем горошек и одну чайную ложку чеснока.
  • Готовим маринад – к воде добавляем соль, сахар. Три литра маринада хватает на 6-7 однолитровых банок. В конце добавляем к маринаду уксус.
  • Кипящим маринадом заливаем банки с помидорами, закрываем стерилизованными крышками.
  • Встряхиваем банки, чтобы чесночный "снег" разошелся по банкам, переворачиваю крышками вниз и укутываем до полного остывания.

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