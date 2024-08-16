Рецепт вкусного маринада для помидоров для хранения в квартире на однолитровую банку

Вкусный маринад на один литр помидоров.
Рассказываем, как приготовить маринованные помидоры, чтобы можно было хранить их зимой в квартире.
Ингредиенты:
- вода – один литр,
- соль – 1 столовая ложка,
- сахар – 3 столовые ложки,
- уксус 9% — 30 мл,
- чеснок — по вкусу,
- лук и сладкий перец – несколько кусочков,
- зелень – по вкусу,
- помидоры – количество зависит от размера.
Один литр маринада подойдет на две литровые банки помидоров.
Приготовление маринованных помидоров:
- В чистые банки на дно кладем чеснок, зелень, лук колечками, кусочки сладкого перца.
- Укладываем плотные, крепкие, не перезрелые помидоры твердых сортов.
- Готовим маринад с солью и сахаром, заливаем кипятком помидоры, кипятим 4 минуты.
- Вливаем уксус.
- Закручиваем крышками, банки переворачиваем и накрываем.
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