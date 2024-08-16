Рецепт вкусного маринада для помидоров для хранения в квартире на однолитровую банку

Вкусный маринад на один литр помидоров.

Рассказываем, как приготовить маринованные помидоры, чтобы можно было хранить их зимой в квартире.

Ингредиенты:

вода – один литр,

соль – 1 столовая ложка,

сахар – 3 столовые ложки,

уксус 9% — 30 мл,

чеснок — по вкусу,

лук и сладкий перец – несколько кусочков,

зелень – по вкусу,

помидоры – количество зависит от размера.

Один литр маринада подойдет на две литровые банки помидоров.

Приготовление маринованных помидоров:

В чистые банки на дно кладем чеснок, зелень, лук колечками, кусочки сладкого перца.

Укладываем плотные, крепкие, не перезрелые помидоры твердых сортов.

Готовим маринад с солью и сахаром, заливаем кипятком помидоры, кипятим 4 минуты.

Вливаем уксус.

Закручиваем крышками, банки переворачиваем и накрываем.

Читайте также: