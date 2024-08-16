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Рецепт вкусного маринада для помидоров для хранения в квартире на однолитровую банку

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
32 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
116
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт вкусного маринада для помидоров для хранения в квартире на однолитровую банку

Маринованные помидоры

Вкусный маринад на один литр помидоров.

Рассказываем, как приготовить маринованные помидоры, чтобы можно было хранить их зимой в квартире.

Ингредиенты:

  • вода – один литр,
  • соль – 1 столовая ложка,
  • сахар – 3 столовые ложки,
  • уксус 9% — 30 мл,
  • чеснок — по вкусу,
  • лук и сладкий перец – несколько кусочков,
  • зелень – по вкусу,
  • помидоры – количество зависит от размера.

Один литр маринада подойдет на две литровые банки помидоров.

Приготовление маринованных помидоров:

  • В чистые банки на дно кладем чеснок, зелень, лук колечками, кусочки сладкого перца.
  • Укладываем плотные, крепкие, не перезрелые помидоры твердых сортов.
  • Готовим маринад с солью и сахаром, заливаем кипятком помидоры, кипятим 4 минуты.
  • Вливаем уксус.
  • Закручиваем крышками, банки переворачиваем и накрываем.

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