Рецепт абрикосового варенья на сковороде: вкусно и быстро

Сезон созревания абрикосов является идеальным временем для создания ароматных домашних заготовок, которые будут зимой напоминать о теплых солнечных днях. Традиционное приготовление консервации часто ассоциируется с многочасовым увариванием фруктов в огромных кастрюлях, однако существует более простой и быстрый альтернативный метод. Приготовление абрикосового варенья на обычной глубокой сковороде или сотейнике занимает минимум времени, но позволяет получить густой, насыщенный десерт с максимально сохраненным природным вкусом и ярким цветом свежих плодов.

Процесс приготовления начинается с тщательной подготовки фруктового основания. Абрикосы нужно хорошо вымыть под проточной водой, обсушить, аккуратно разделить пополам и удалить косточки. После этого очищенную мякоть следует нарезать небольшими порционными кусочками, чтобы они равномерно прогревались во время обжарки.

Подготовленные фрукты перекладывают в глубокую сковороду с толстым дном или вместительный сотейник, добавляют 2 столовых ложки воды и отправляют на средний огонь. На этом этапе крайне важно непрерывно помешивать массу, пока она не закипит, что поможет кусочкам абрикосов быстрее и активнее выделить собственный сок и полностью убережет от подгорания фрукты.

Как только фруктовая масса начнет активно кипеть, к ней добавляют первую половину подготовленного сахара, хорошо перемешивают и снова дождутся момента закипания. Следом всыпают оставшийся сахар, тщательно вымешивают сладкую смесь до его растворения и еще раз дают массе закипеть. На финальном этапе в сковороду вливают столовую ложку лимонного сока и проваривают все вместе в течение 5 минут с момента последнего закипания. За это короткое время сироп заметно загустеет, а фрукты приобретут глубокий выразительный вкус.