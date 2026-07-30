Рецепт салата с кабачками и рыбными консервами на зиму

Несмотря на то, что сочетание овощей и рыбы в консервации поначалу может показаться необычным, этот проверенный годами рецепт приятно удивит гармоничным и насыщенным вкусом. Такая заготовка отлично подходит и как самостоятельное блюдо, и как вкусная намазка на хлеб. Для приготовления необходим базовый набор доступных ингредиентов.

Сардины в масле — 2 банки примерно по 300 г

Кабачки тщательно почистите и нашинкуйте небольшими кубиками. Лук также очистите и измельчите кубиками. Морковь почистите и натрите на большую терку.

В большой кастрюле разогрейте масло подсолнечное и выложите лук. Как только лук станет чуть золотистым и пустит приятный аромат, добавьте подготовленную морковь. Тушите овощи примерно 10 минут, периодически помешивая. После этого добавьте томатную пасту, хорошо перемешивая содержимое, выложите кабачки, накройте крышкой и тушите на небольшом огне.

Откройте банки с рыбными консервами и выложите сардины вместе с маслом в овощную смесь. Всыпьте сахар и соль, тщательно перемешайте. Накройте кастрюлю крышкой и тушите салат на среднем огне в течение 30 минут, не забывая помешивать.

Через 30 минут влейте уксус уксус, хорошо перемешайте и продолжайте тушить еще 20 минут. В конце попробуйте салат и при необходимости докажите его по вкусу солью.