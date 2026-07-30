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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Консервация и варенье
Количество просмотров
41
Время на прочтение
2 мин

Рецепт салата с кабачками и рыбными консервами на зиму

Готовим вкусный салат с сардиной и кабачками

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
1 час. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
23 ккал
Комментарии
Салат с кабачками и рыбной консервой

Салат с кабачками и рыбной консервой

Несмотря на то, что сочетание овощей и рыбы в консервации поначалу может показаться необычным, этот проверенный годами рецепт приятно удивит гармоничным и насыщенным вкусом. Такая заготовка отлично подходит и как самостоятельное блюдо, и как вкусная намазка на хлеб. Для приготовления необходим базовый набор доступных ингредиентов.

Ингредиенты:

  • Кабачки — 3 кг

  • Желтый репчатый лук — 1 кг

  • Морковь — 1 кг

  • Подсолнечное масло — 400 мл

  • Томатная паста — 300 г

  • Сардины в масле — 2 банки примерно по 300 г

  • Сахар — 180 г

  • Соль — 3 ст. л.

  • Уксус 9% — 100 мл

Пошаговое приготовление

  1. Кабачки тщательно почистите и нашинкуйте небольшими кубиками. Лук также очистите и измельчите кубиками. Морковь почистите и натрите на большую терку.

  2. В большой кастрюле разогрейте масло подсолнечное и выложите лук. Как только лук станет чуть золотистым и пустит приятный аромат, добавьте подготовленную морковь. Тушите овощи примерно 10 минут, периодически помешивая. После этого добавьте томатную пасту, хорошо перемешивая содержимое, выложите кабачки, накройте крышкой и тушите на небольшом огне.

  3. Откройте банки с рыбными консервами и выложите сардины вместе с маслом в овощную смесь. Всыпьте сахар и соль, тщательно перемешайте. Накройте кастрюлю крышкой и тушите салат на среднем огне в течение 30 минут, не забывая помешивать.

  4. Через 30 минут влейте уксус уксус, хорошо перемешайте и продолжайте тушить еще 20 минут. В конце попробуйте салат и при необходимости докажите его по вкусу солью.

  5. Горячий салат разложите в предварительно простерилизованные банки (удобнее всего использовать литровые емкости, которых понадобится около 8–9 штук). На дно большой кастрюли положите кухонное полотенце, поставьте банки, наполните водой до горлышка, доведите до кипения и стерилизуйте в течение 15 минут. После этого полностью остудите заготовки и уберите на хранение в амбар.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
41
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