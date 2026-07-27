Рецет кабачковой икры без моркови и лука: вкус как в детстве

Кабачкова икра

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Предлагаем рецепт кабачковой икры, которая подарит тот же настоящий вкус с детства, знакомый каждому из полок магазинов. Особенность этого рецепта без лишних ингредиентов, ведь здесь не используются привычные лук или морковь, благодаря чему сохраняется чистый и насыщенный кабачковый вкус.

Необходимые ингредиенты

Кабачки очищенные - 5 кг

Томатная паста — 500 г

Масло растительное – 0,5 л

Сахар - 200 г

Соль – 2 ст. л.

Чеснок – 100 г

Уксус 70% - 1 ст. л. (или 9% - 8 ст. л.)

Вода - 100 мл (при необходимости, если кабачки суховаты)

Приготовление кабачковой икры

Подготовленные кабачки тщательно моют, очищают от кожуры, а у перезрелых экземпляров обязательно удаляют семена. Измельченные овощи извлекают через мясорубку или натирают на терке, после чего добавляют очищенный чеснок, пропущенный через пресс.

В большую кастрюлю с толстым дном перекладывают подготовленные кабачки с чесноком, вливают 500 миллилитров растительного масла, добавляют качественную томатную пасту, сахар и соль. Все тщательно перемешивают и тушат на небольшом огне в течение 2 часов. При желании, если кабачки выделили мало сока, на этапе тушения можно добавить немного воды.

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После окончания тушения овощную массу тщательно пробивают погружным блендером до однородной нежной консистенции, после чего вливают уксус. Блюдо доводят до кипения и проваривают все еще 5 минут.

Горячую готовую икру разлагают по заранее стерилизованным бакам и герметично закатывают стерилизованными крышками. Банки переворачивают вверх дном и тщательно укутывают теплым одеялом до полного остывания, что гарантирует идеальную сохранность заготовки в течение всей зимы. Из указанного количества ингредиентов выходит 11 баночек объемом по 0,5 литра.

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