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Салат «Генеральский» на зиму — идеальный способ сохранить вкус лета в банке
Как приготовить салат «Генеральский» на зиму: пошаговый рецепт
Зимние салаты — это не просто закрутки, а настоящая кулинарная ностальгия по летнему разнообразию овощей. Одна из самых любимых среди хозяек — салат «Генеральский». Его готовят из самых распространенных сезонных овощей: огурцов, помидоров, болгарского перца, капусты, моркови и лука. Благодаря удачно подобранному составу и сбалансированному вкусу, этот салат не только вкусен, но и универсален — его можно подавать как гарнир к мясу, как закуску или даже как самостоятельное блюдо.
Чем особенный салат «Генеральский»
Этот салат отличается богатым вкусом, ярким внешним видом и относительной простотой приготовления. В нем удачно сочетаются хрустящие огурцы, сладковатые помидоры, сочный перец и нежная капуста. Все это замариновано в ароматной смеси из растительного масла, соли, сахара и уксуса. Такой салат идеально сохраняется на протяжении всего холодного сезона благодаря стерилизации, а также правильному соотношению ингредиентов.
Ингредиенты для салата:
Помидоры — 2 кг
Огурцы — 2 кг
Лук — 600 г
Капуста — 600 г
Морковь — 600 г
Болгарский перец — 600 г
Петрушка — 1 пучок
Растительное масло — 200 мл
Соль — 4 ст. л.
Сахар — 200 г
Молотый черный перец — по вкусу
Как приготовить салат
Нашинкуйте капусту, порежьте огурцы и помидоры полукольцами. Лук и морковь тоже нарежьте полукольцами, болгарский перец — соломкой. Петрушку мелко нарубите.
Положите все овощи в глубокую миску, всыпьте соль, сахар, щепотку молотого перца и петрушку. Добавьте уксус и хорошо перемешайте. Оставьте настаиваться примерно на 3 часа.
После настаивания тщательно утрамбуйте овощи в стерилизованные банки, чтобы не покидать воздух. Залейте овощи образовавшимся маринадом.
Закройте банки стерильными крышками. Поместите банки в кастрюлю с горячей водой, прогрейте 20–25 минут после закипания.
Извлеките стерилизованные банки, плотно заверните (закатайте), переверните вверх дном. Заверните в одеяло и дайте полностью остыть.