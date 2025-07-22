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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Консервация и варенье
Количество просмотров
225
Время на прочтение
2 мин

Салат «Генеральский» на зиму — идеальный способ сохранить вкус лета в банке

Как приготовить салат «Генеральский» на зиму: пошаговый рецепт

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
1 час. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
111 ккал
Салат «Генеральский» на зиму

Салат «Генеральский» на зиму

Зимние салаты — это не просто закрутки, а настоящая кулинарная ностальгия по летнему разнообразию овощей. Одна из самых любимых среди хозяек — салат «Генеральский». Его готовят из самых распространенных сезонных овощей: огурцов, помидоров, болгарского перца, капусты, моркови и лука. Благодаря удачно подобранному составу и сбалансированному вкусу, этот салат не только вкусен, но и универсален — его можно подавать как гарнир к мясу, как закуску или даже как самостоятельное блюдо.

Чем особенный салат «Генеральский»

Этот салат отличается богатым вкусом, ярким внешним видом и относительной простотой приготовления. В нем удачно сочетаются хрустящие огурцы, сладковатые помидоры, сочный перец и нежная капуста. Все это замариновано в ароматной смеси из растительного масла, соли, сахара и уксуса. Такой салат идеально сохраняется на протяжении всего холодного сезона благодаря стерилизации, а также правильному соотношению ингредиентов.

Ингредиенты для салата:

  • Помидоры — 2 кг

  • Огурцы — 2 кг

  • Лук — 600 г

  • Капуста — 600 г

  • Морковь — 600 г

  • Болгарский перец — 600 г

  • Петрушка — 1 пучок

  • Растительное масло — 200 мл

  • Соль — 4 ст. л.

  • Сахар — 200 г

  • Молотый черный перец — по вкусу

Как приготовить салат

  1. Нашинкуйте капусту, порежьте огурцы и помидоры полукольцами. Лук и морковь тоже нарежьте полукольцами, болгарский перец — соломкой. Петрушку мелко нарубите.

  2. Положите все овощи в глубокую миску, всыпьте соль, сахар, щепотку молотого перца и петрушку. Добавьте уксус и хорошо перемешайте. Оставьте настаиваться примерно на 3 часа.

  3. После настаивания тщательно утрамбуйте овощи в стерилизованные банки, чтобы не покидать воздух. Залейте овощи образовавшимся маринадом.

  4. Закройте банки стерильными крышками. Поместите банки в кастрюлю с горячей водой, прогрейте 20–25 минут после закипания.

Извлеките стерилизованные банки, плотно заверните (закатайте), переверните вверх дном. Заверните в одеяло и дайте полностью остыть.

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Дата публикации
Количество просмотров
225
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