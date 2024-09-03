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Сладкие маринованные помидоры с перцем на зиму: вкусный рецепт

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
33 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
1168
Время на прочтение
1 мин
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Сладкие маринованные помидоры с перцем на зиму: вкусный рецепт

Помидоры на зиму

Маринованные сладкие помидоры на зиму на 3-х литровые банки.

Готовим этих маринованных, сладких помидоров на зиму много, съедают их очень быстро, не менее пяти трехлитровых банок.

Ингредиенты на пять 3-х литровых банки.

Соответственно на одну трехлитровую банку нужно в пять раз меньше каждого ингредиента.

  • Помидоры, желательно мясистые с плотной шкуркой – 10 кг.
  • Болгарский перец – 6 больших шт.
  • Чеснок – 6 головок.
  • Горький перец – 2-3 шт, нужно удалить семена.
  • Соль – 1,5 стакана.
  • Сахар – 2 стакана.
  • Уксус – 2 стакана.

Рецепт приготовления помидоров на зиму

  • Болгарский перец, чеснок и горький перец перемалываем на мясорубке и равномерно распределяем в пяти трех литровых банках. Затем раскладываем помидоры.
  • Для пяти трех литровых банок готовим маринад – к 6 литрам воды добавляем соль, сахар, ставим на огонь, чтобы закипело. Маринад охлаждаем и добавляем еще 2 стакана уксуса.
  • Заливаем маринад в банки, закрываем пластиковыми крышками и обязательно хорошо взбалтываем, чтобы по помидорам хорошо распределилось все перемолотое. Заносим в холодное место. Приятного аппетита.

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