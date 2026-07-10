Соленые кабачки на зиму: рецепт без уксуса, с хроном

Соленые кабачки на зиму

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Многие хозяйки привыкли консервировать овощи на зиму с помощью классических маринадов, где главным консервантом выступает уксус. Однако такой способ подходит далеко не всем из-за специфического резкого привкуса или особенностей диеты. Если вы ищете альтернативу традиционным закруткам, этот рецепт соленых кабачков с хреном без капли уксуса станет настоящим открытием. Благодаря естественному брожению овощи получаются удивительно хрустящими, с приятной остротой, что обычно очень нравится мужчинам.

Ингредиенты для заготовки

Для приготовления соленых кабачков по этому рецепту понадобятся простые и доступные компоненты. Расчет продуктов приведен на один литр воды:

Кабачки — 1 кг;

Чеснок — 1 зубчик (для более яркого аромата можно увеличить до 2–3 зубчиков);

Лист хрена — 1 шт;

Свежий укроп (желательно с зонтиками) — 10 г;

Каменная соль — 2 ст. л.;

Вода — 1 л.

Для создания уникального вкусового профиля по желанию можно добавить несколько горошин душистого перца, лавровый лист или даже кусочек перца чили, если вы любите пикантные закуски.

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Как приготовить кабачки?

Для квашения лучше выбирать молодые плоды с тонкой кожицей и недозрелыми семенами — именно они обеспечат фирменный хруст. Если вы используете цуккини или желтые сорта кабачков, их кожуру лучше аккуратно снять с помощью овощечистки, поскольку после сбраживания она может оставаться слишком грубой.

Перед началом работы тщательно промойте кабачки, зонтики укропа и листья хрена под проточной водой. У кабачков срежьте плодоножки, после чего нарежьте овощи аккуратными кружочками толщиной примерно 5 мм. Большие плоды для удобства можно разрезать на полукружки.

Нарезанные кабачки переложите в глубокую эмалированную или стеклянную кастрюлю. Туда же отправьте очищенные зубчики чеснока, зелень укропа и хрена. Отдельно приготовьте рассол: вскипятите литр воды, всыпьте две столовые ложки соли и перемешайте до ее полного растворения.

Горячим рассолом залейте овощи в кастрюле. Чтобы кабачки полностью погрузились в жидкость и просаливались равномерно, накройте их перевернутой тарелкой, а сверху установите небольшой груз (например, банку с водой). Кастрюлю оставьте при комнатной температуре на двое суток для прохождения естественного процесса ферментации.

Через двое суток, когда кабачки приобретут приятный соленый вкус, можно переходить к финальному этапу. Слейте весь рассол из кастрюли в чистую емкость и поставьте его на огонь. Использованные зонтики укропа и листья хрена выковывают — они уже отдали свой аромат и больше не понадобятся.

Параллельно подготовьте стеклянную тару. Простерилизовать банки можно несколькими удобными способами. В микроволновке налейте на дно каждой банки немного воды и поставьте их в печь на 5 минут при максимальной мощности. В духовом шкафу выставьте чистые банки вниз горлышком в холодную духовку, закройте дверцу и установите температуру 100°C на 20 минут. Металлические крышки для закатывания обязательно прокипятите в воде в течение нескольких минут.

Разложите подготовленные соленые кабачки по стерильным банкам. Слитый рассол доведите до кипения и сразу же залейте им овощи в банках до самого верха. Накройте банки крышками и плотно закрутите консервационным ключом. Готовую консервацию переверните вверх дрожью, тщательно укутайте теплым пледом или одеялом и оставьте до полного охлаждения. Хранить такую пикантную закуску без уксуса необходимо в прохладном сухом месте — подвале, погребе или холодильнике.

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