Солнечный десерт: как приготовить варенье из одуванчика

Варенье из одуванчика

Реклама

Варенье из одуванчиков, которое часто называют «одуванчиковым медом» — это один из самых полезных весенних десертов, имеющий насыщенный золотистый цвет, густую консистенцию и тонкий цветочный аромат. Благодаря высокому содержанию витаминов и микроэлементов оно действует как природный эликсир для организма: мягко очищает печень, стимулирует обмен веществ и обладает выраженными противовоспалительными свойствами. Этот солнечный десерт является незаменимым помощником в борьбе с простудами и кашлем, укрепляет иммунитет и помогает снимать нервное напряжение, превращая обычное чаепитие в полезную лечебную процедуру.

Что понадобится для приготовления

Для базового рецепта подготовьте:

Цветки одуванчика — 300-400 раскрытых соцветий.

Вода — 0,5 литра.

Сахар — 1 кг.

Лимон — 1 большой (или чайная ложка лимонной кислоты).

Как приготовить варенье из одуванчика?

Сбор и подготовка сырья

Цветы необходимо собирать в экологически чистых местах, подальше от дорог. Лучшее время — солнечный полдень, когда корзинки максимально раскрыты и наполнены нектаром.

Реклама

Главный секрет отсутствия горечи заключается в обработке — для варки идеально использовать только желтые лепестки. Хотя некоторые хозяйки варят цветы целиком, удаление зеленого цветоложа (чашелистиков) гарантирует нежный десертный вкус без травянистого привкуса.

Промывать цветы не рекомендуется, чтобы сохранить пыльцу, однако их следует тщательно перебрать от насекомых.

Пошаговая технология

Подготовленные желтые части цветов заливают холодной водой и доводят до кипения. После закипания смесь варят на медленном огне в течение 15–20 минут.

В конце этого этапа добавляют измельченный лимон (вместе с кожурой, но без косточек). Лимон работает как натуральный консервант и предотвращает засахаривание.

Реклама

После варки кастрюлю снимают с огня и оставляют настаиваться на 12–24 часа. Это критически важный этап: именно во время выдержки вода извлекает из лепестков и лимона все полезные вещества и аромат.

Через сутки настой процеживают через марлю, тщательно отжимая цветы (их потом можно выкинуть). В чистую жидкость добавляют сахар. Варенье варят на небольшом огне в один или несколько подходов до достижения желаемой густоты. Обычно для получения медовой консистенции достаточно 30–40 минут легкого кипения.

Готовое горячее варенье разливают в сухие стерилизованные банки и закручивают. Зимой такое варенье-мед станет отличным дополнением к чаю, блинам или сырникам.

Новости партнеров