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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Консервация и варенье
Количество просмотров
19
Время на прочтение
1 мин

Так клубнику вы еще не хранили: лучшее закручивание на зиму, которое стоит сделать уже сегодня

Вкусная заготовка на зиму с клубникой.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
1 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
155 ккал
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Лучшее заготовка на зиму

Лучшее заготовка на зиму / © pexels.com

Если вы любите лакомиться клубникой не только в сезон, такое закручивание станет лучшим вариантом. Рецептом поделились на сайте «Господинька».

Ингредиенты

клубника
7 кг
сахар
3,5 кг

Процесс приготовления:

  1. Хорошо промыть свежую клубнику. Избавиться от хвостиков. Ягоды разделить на две части.

  2. Мягкие и перезрелые перебить блендером до состояния пюре. Добавить половину количества сахара и поставить на большой огонь. Довести до кипения, постоянно перемешивая.

  3. Добавить оставшийся сахар и проварить еще 5 минут.

  4. Простерилизовать банки. К проваренному пюре добавить целые ягоды и еще раз довести до кипения. Проварить 5 мин. Выключить плиту и оставить остывать на 2 часа.

  5. Снять пену, еще раз довести до кипения, проварить 5 минут. Разлить по банкам и закрыть.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
19
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