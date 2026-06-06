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- Консервация и варенье
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Так клубнику вы еще не хранили: лучшее закручивание на зиму, которое стоит сделать уже сегодня
Вкусная заготовка на зиму с клубникой.
Если вы любите лакомиться клубникой не только в сезон, такое закручивание станет лучшим вариантом. Рецептом поделились на сайте «Господинька».
Ингредиенты
- клубника
- 7 кг
- сахар
- 3,5 кг
Процесс приготовления:
Хорошо промыть свежую клубнику. Избавиться от хвостиков. Ягоды разделить на две части.
Мягкие и перезрелые перебить блендером до состояния пюре. Добавить половину количества сахара и поставить на большой огонь. Довести до кипения, постоянно перемешивая.
Добавить оставшийся сахар и проварить еще 5 минут.
Простерилизовать банки. К проваренному пюре добавить целые ягоды и еще раз довести до кипения. Проварить 5 мин. Выключить плиту и оставить остывать на 2 часа.
Снять пену, еще раз довести до кипения, проварить 5 минут. Разлить по банкам и закрыть.
Приятного аппетита!