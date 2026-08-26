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Дата публикации
Категория
Консервация и варенье
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1148
Время на прочтение
2 мин

Томатный сок как из магазина: точный рецепт на 1 литр

Рецепт томатного сока: правильные пропорции для домашнего приготовления

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
18 ккал
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Томатный сок

Томатный сок

Домашний томатный сок — прекрасный способ сохранить богатый летний урожай помидоров на холодное время года. В отличие от покупных напитков, консервация собственного приготовления не содержит искусственных добавок, главным преимуществом домашнего приготовления есть возможность самостоятельно контролировать количество соли, сахара и любимых пряностей.

Для достижения идеального результата важно выбирать исключительно спелые, мясистые и сочные помидоры без зеленых или испорченных участков. Перезрелые или поврежденные плоды могут оказать негативное влияние на вкусовые качества готового продукта.

Основные пропорции ингредиентов рассчитываются на один литр готового сока.

  • Помидоры — 1,5-1,7 кг

  • Соль — 1 ч. л. без горки (5–6 г)

  • Сахар — 0,5 ч. л. (2–3 ч)

  • Черный молотый перец — 1 щепотка по желанию

  • Лавровое письмо — 1 небольшое по желанию

При приготовлении большего объема пропорции пропорционально увеличиваются. К примеру, для получения 5 литров сока понадобится от 7,5 до 8,5 кг помидоров, 5 чайных ложек соли и 2,5 чайной ложки сахара.

Пошаговый процесс приготовления включает в себя несколько простых этапов:

  1. Помидоры тщательно вымыть в проточной воде, удалить плодоножки и вырезать поврежденные места. Большие плоды для удобства следует разрезать на несколько частей.

  2. Пропустить подготовленные овощи через соковыжималку или специальную насадку для мясорубки, эффективно отделяющую кожуру и семена. При отсутствии такого оборудования помидоры можно измельчить с помощью блендера, после чего тщательно протереть получившуюся массу через густое сито.

  3. Перелить томатную массу в большую эмалированную или нержавейку, поставить на средний огонь и постепенно довести до кипения, периодически помешивая.

  4. После закипания убавить огонь и варить сок в течение 15-20 минут. В процессе нагревания на поверхности будет образовываться пена, которую удобно снимать обычной ложкой.

  5. Добавить соль, сахар и немного черного перца по вкусу. Если используется лавровый лист, его кладут на несколько минут, а перед разливкой обязательно удаляют.

  6. После внесения специй проварить сок еще 5 минут, после чего снять с огня и отведать для оставшейся корректировки количества соли.

Стеклянные банки и крышки предварительно стерилизуют удобным способом. Горячий кипящий сок осторожно разливают в подготовленные сухие банки, оставляя примерно 1-1,5 см свободного пространства до края горловины, после чего закручивают герметично чистыми стерильными крышками. Заполненную тару переворачивают вверх дном и оставляют под теплым одеялом до полного самостоятельного охлаждения. Готовый домашний томатный сок лучше хранить в прохладном, сухом и темном месте.

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