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- Консервация и варенье
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Царское варенье из порочек и других видов ягод: готовим вкусное ассорти.
Рецепт вкуснейшего царского варенья
Летний сезон ягод в разгаре, хозяйки делают заготовки на зиму. Предлагаем приготовить вкусное и ароматное царское варенье из разнообразных ягод — смородины, смородины, малины.
Рецепт царского варенья от известной кулинарки Лилии Цвет
Царское варенье, по словам блоггерши, можно приготовить из разных ягод, из смородины, смородины, малины. Оно не слишком сладкое, потому что имеет приятную кислинку и пригодится для любой выпечки.
Ингредиенты:
Смородины или белая смородина — 500 г, или один литр.
Смородина — 500 г, или один литр.
Малина — пол литра.
Лимон или апельсин — 1 шт.
Сахар — 1250 г.
Приготовление:
Смородины и черную смородину тщательно вымыть и высушить. Затем добавить к ягодам малину и перебить все блендером или пропустить через мясорубку.
После того жидкую ягодную массу перелить в емкость, где будет вариться варенье, и добавить перемолотый лимон. Лимон использовать с цедрой, но обязательно вынуть косточки.
После этого к ягодной массе добавить сахар, перемешать и поставить на небольшой огонь.
Варенье доводим до кипения, во время варки из варенья нужно убирать пену.
Как только оно закипит, снять его с плиты. Горячее варенье разлить по сухим стерилизованным банкам и закрыть крышками, оставив на 5 минут перевернутыми вверх дном.