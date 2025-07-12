Летний сезон ягод в разгаре, хозяйки делают заготовки на зиму. Предлагаем приготовить вкусное и ароматное царское варенье из разнообразных ягод — смородины, смородины, малины.

Царское варенье, по словам блоггерши, можно приготовить из разных ягод, из смородины, смородины, малины. Оно не слишком сладкое, потому что имеет приятную кислинку и пригодится для любой выпечки.

Смородина — 500 г, или один литр.

Смородины или белая смородина — 500 г, или один литр.

Смородины и черную смородину тщательно вымыть и высушить. Затем добавить к ягодам малину и перебить все блендером или пропустить через мясорубку.

После того жидкую ягодную массу перелить в емкость, где будет вариться варенье, и добавить перемолотый лимон. Лимон использовать с цедрой, но обязательно вынуть косточки.

После этого к ягодной массе добавить сахар, перемешать и поставить на небольшой огонь.

Варенье доводим до кипения, во время варки из варенья нужно убирать пену.