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Варенье из тыквы: полезный рецепт без сахара и без варки

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
558
Время на прочтение
1 мин
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Варенье из тыквы: полезный рецепт без сахара и без варки

Варенье из тыквы

Рецепт вкусного тыквенного варенья

Предлагаем простой рецепт целебного варенья, которого не нужно варить. Благодаря этому полезные вещества, содержащиеся в тыкве, полностью хранятся.

Для приготовления варенья понадобится:

  • небольшая тыква,
  • 100 граммов корня имбиря,
  • два лимона,
  • 200 г меда.

Количество ингредиентов можно изменять и регулировать по своему вкусу.

Как приготовить варенье из тыквы

  • Тыкву очистить от кожуры и нарезать кусочками.
  • Имбирь очистить, порезать на кусочки.
  • Лимон вымыть и обдать кипятком, разрезать на несколько кусочков и достать косточки.
  • Положить в емкость и измельчить блендером до однородной массы.
  • К готовой массе добавить мед и разложить по баночкам.

Хранить варенье лучше в холодильнике или прохладном месте.

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