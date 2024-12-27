Варенье из тыквы: полезный рецепт без сахара и без варки

Предлагаем простой рецепт целебного варенья, которого не нужно варить. Благодаря этому полезные вещества, содержащиеся в тыкве, полностью хранятся.

Для приготовления варенья понадобится:

небольшая тыква,

100 граммов корня имбиря,

два лимона,

200 г меда.

Количество ингредиентов можно изменять и регулировать по своему вкусу.

Как приготовить варенье из тыквы

Тыкву очистить от кожуры и нарезать кусочками.

Имбирь очистить, порезать на кусочки.

Лимон вымыть и обдать кипятком, разрезать на несколько кусочков и достать косточки.

Положить в емкость и измельчить блендером до однородной массы.

К готовой массе добавить мед и разложить по баночкам.

Хранить варенье лучше в холодильнике или прохладном месте.