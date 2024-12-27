Варенье из тыквы: полезный рецепт без сахара и без варки

Рецепт вкусного тыквенного варенья
Предлагаем простой рецепт целебного варенья, которого не нужно варить. Благодаря этому полезные вещества, содержащиеся в тыкве, полностью хранятся.
Для приготовления варенья понадобится:
- небольшая тыква,
- 100 граммов корня имбиря,
- два лимона,
- 200 г меда.
Количество ингредиентов можно изменять и регулировать по своему вкусу.
Как приготовить варенье из тыквы
- Тыкву очистить от кожуры и нарезать кусочками.
- Имбирь очистить, порезать на кусочки.
- Лимон вымыть и обдать кипятком, разрезать на несколько кусочков и достать косточки.
- Положить в емкость и измельчить блендером до однородной массы.
- К готовой массе добавить мед и разложить по баночкам.
Хранить варенье лучше в холодильнике или прохладном месте.
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