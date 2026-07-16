Варенье пятиминутка: готовим черную смородину в собственном соку

Варенье из черной смородины

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Сезон смородины — это время, которое нельзя пропускать ни одной хозяйке. Эта полезная ягода не только богата витаминами, но и отлично подходит для домашних заготовок. Одним из самых удачных способов сохранить вкус лета является приготовление смородины в собственном соке, которое по консистенции напоминает желе с целыми ягодками.

Наиболее трудоемкий этап — это сбор смородины. После того, как вы убрали урожай, ягоды нужно тщательно помыть и перебрать. Лучшие и большие ягоды можно отложить для замораживания, а остальное использовать для приготовления варенья.

Процесс приготовления «смородины в собственном соке»

Для этого рецепта на 1,5 кг смородины понадобится 1,5 кг сахара.

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В большой емкости соедините ягоды с сахаром. Перемешивайте массу осторожно, слегка прижимая часть ягод, чтобы они начали выделять сок. Накройте емкость полотенцем и оставьте при комнатной температуре несколько часов или даже на ночь. Когда смородина пустит достаточно сока, поставьте емкость на огонь. Медленно прогревайте массу, пока сахар не растворится и смесь не станет однородной. Доведите массу до кипения и варите ровно 5 минут. Во время варки обязательно снимайте пену, чтобы заготовка была чистой и качественной. Пока ягоды настаиваются или варятся, подготовьте банки. Их можно стерилизовать в духовке в течение 10 мин. при температуре 150 градусов. Крышки и воронку обязательно ошпарьте кипятком.

Готовую смородину разлейте в подготовленные банки и герметично закрутите. Благодаря высокому содержанию природного пектина и правильному соотношению ингредиентов, уже на следующий день варенье становится густым, напоминая по текстуре желе. Ягоды остаются целыми, что выглядит очень аппетитно.

Такая смородина отлично сохраняется даже несколько лет при комнатной температуре. Это идеальное дополнение к чаю, выпечке или площадкам.

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