Варенье с акации: рецепт домашнего лакомства

Варенье по акации

Цветущая акация дарит нам не только невероятный весенний аромат, но и уникальную возможность сохранить это тепло в банке. Варенье из ее лепестков — это самые настоящие кулинарные изыски, которые по своей текстуре, тонкому вкусу и золотистому цвету очень напоминают свежий майский мед. Если вы никогда не пробовали такое лакомство, этот проверенный рецепт позволит создать десерт с тонким цветочным ароматом и легкой цитрусовой ноткой, идеально балансирующей сладость.

Для приготовления используют только белые лепестки, полностью удаляя зеленые чашелистики и цветоносы, поскольку они дают ненужную горечь.

Ингредиенты:

Цветы белой акации (чистый вес лепестков без зелени) — 250 г

Сахар — 1 кг

Вода — 700 мл

Лимон (большой) — 1 шт. (или 1 чайная ложка лимонной кислоты)

Как приготовить варенье

Соберите акации соцветия подальше от дорог. Аккуратно оборвите белые лепестки из кистей, выбрасывая все зеленые стебли и жесткие основания цветков. Переберите лепестки от возможных насекомых. Промойте их в дуршлаге под прохладной водой и оставьте на время, чтобы стекла лишняя влага.

В глубокую кастрюлю для варки варенье налейте 700 мл воды и всыпьте 1 кг сахара. Поставьте на огонь, доведите до кипения и варите на небольшом огне около 10–15 минут, постоянно помешивая, чтобы сахар полностью растворился, а сироп стал прозрачным и слегка загустел.

В кипящий сироп опустите подготовленные лепестки акации. Доведите смесь до кипения, убавьте огонь до минимума и варите в течение 15 минут. Цветы сначала станут полупрозрачными и отдадут свой сок. После этого снимите кастрюлю с плиты, накройте чистой марлей или крышкой и оставьте настаиваться на 10–12 часов (лучше всего на ночь). Это необходимо для того, чтобы лепестки максимально пропитались сахаром и стали нежными.

На следующий день сверните кастрюлю на огонь. Выжмите сок из одного лимона и процедите его через сито, чтобы в варенье не попали косточки. Добавьте лимонный сок в кастрюлю (он мгновенно сделает цвет сиропа более ярким и прозрачным). Варите варенье на слабом огне еще 20–25 минут после кипения, периодически помешивая. Сироп должен увариться до желаемой плотности.

Горячее ароматное варенье разлейте в предварительно простерилизованные сухие банки и плотно закатайте чистыми крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте теплым полотенцем или одеялом и оставьте до полного охлаждения. Сохраняйте готовый продукт в прохладном, темном месте.

