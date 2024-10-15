Вкусная маринованная капуста быстрого приготовления: можно есть на следующий день

Предлагаем рецепт маринованной капусты быстрого приготовления, есть ее можно уже на следующий день.

Ингредиенты:

Капуста – 1 кг.

Морковь – одна шт.

Перец болгарский – 2 шт.

Чеснок – 5 зубчиков

Для маринада:

Вода – 500 мл.

Соль – 1 стол.лож.

Сахар – 2 стол.лож.

Яблочный уксус – 50 мл

Масло растительное — 50 мл

Приготовление:

Капусту шинкуем, морковь натираем на терке, перец режем соломкой, чеснок – пластинками, складываем все в миску.

Воду доводим до кипения, добавляем соль, сахар, уксус, растительное масло.

Кипящим маринадом заливаем овощи, хорошо все перемешиваем, ставим под гнет на несколько часов.

Раскладываем капусту по баночкам и убираем в холод, через сутки можно есть. Чем дольше капуста будет стоять, тем будет вкуснее.

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