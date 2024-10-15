Вкусная маринованная капуста быстрого приготовления: можно есть на следующий день

Рецепт вкусной маринованой капусты быстрого приготовления
Предлагаем рецепт маринованной капусты быстрого приготовления, есть ее можно уже на следующий день.
Ингредиенты:
Капуста – 1 кг.
Морковь – одна шт.
Перец болгарский – 2 шт.
Чеснок – 5 зубчиков
Для маринада:
Вода – 500 мл.
Соль – 1 стол.лож.
Сахар – 2 стол.лож.
Яблочный уксус – 50 мл
Масло растительное — 50 мл
Приготовление:
- Капусту шинкуем, морковь натираем на терке, перец режем соломкой, чеснок – пластинками, складываем все в миску.
- Воду доводим до кипения, добавляем соль, сахар, уксус, растительное масло.
- Кипящим маринадом заливаем овощи, хорошо все перемешиваем, ставим под гнет на несколько часов.
- Раскладываем капусту по баночкам и убираем в холод, через сутки можно есть. Чем дольше капуста будет стоять, тем будет вкуснее.
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