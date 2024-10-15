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Вкусная маринованная капуста быстрого приготовления: можно есть на следующий день

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
36 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
272
Время на прочтение
1 мин
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Вкусная маринованная капуста быстрого приготовления: можно есть на следующий день

Маринованная капуста

Рецепт вкусной маринованой капусты быстрого приготовления

Предлагаем рецепт маринованной капусты быстрого приготовления, есть ее можно уже на следующий день.

Ингредиенты:

Капуста – 1 кг.
Морковь – одна шт.
Перец болгарский – 2 шт.
Чеснок – 5 зубчиков

Для маринада:

Вода – 500 мл.
Соль – 1 стол.лож.
Сахар – 2 стол.лож.
Яблочный уксус – 50 мл
Масло растительное — 50 мл

Приготовление:

  • Капусту шинкуем, морковь натираем на терке, перец режем соломкой, чеснок – пластинками, складываем все в миску.
  • Воду доводим до кипения, добавляем соль, сахар, уксус, растительное масло.
  • Кипящим маринадом заливаем овощи, хорошо все перемешиваем, ставим под гнет на несколько часов.
  • Раскладываем капусту по баночкам и убираем в холод, через сутки можно есть. Чем дольше  капуста будет стоять, тем будет вкуснее.

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