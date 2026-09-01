Яблочное пюре без сахара на зиму: проверенный рецепт

Яблочное пюре без сахара

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Домашнее яблочное пюре можно приготовить всего из двух ингредиентов — яблок и небольшого количества воды. Добавлять сахар необязательно, особенно если выбрать спелые сладкие яблоки.

Такое пюре можно есть как готовый десерт, добавлять в кашу, сыр и выпечку или использовать в качестве основы для других блюд. А правильно законсервированные банки можно оставить на длительное хранение.

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Ингредиенты:

Для базового рецепта требуются:

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яблоки — 3 кг;

вода — примерно 100-120 мл.

Для более сладкого пюре следует выбирать природно сладкие сорта яблок. Если нравится более кислый вкус, часть сладких плодов можно заменить кислыми. Специалисты рекомендуют для более терпкого вкуса добавлять примерно 1-2 части кислых яблок на 3 сладких.

Как приготовить яблочное пюре без сахара

Яблоки хорошо вымойте, очистите от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте мякоть дольками или небольшими кусочками.

Переложите яблоки в большую кастрюлю с толстым дном и добавьте воду. Поставьте на огонь и нагревайте, периодически перемешивая, чтобы яблоки не приставали ко дну.

Готовьте к полному размягчению. В зависимости от сорта и спелости плодов это может занять около 5–20 минут.

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Когда яблоки станут мягкими, перетрите их через сито или пропустите через специальную мельницу для овощей и фруктов. Если пюре готовится не для консервирования, а для быстрого потребления, в обиходе удобно воспользоваться погружным блендером.

Если нравится пюре с кусочками яблок, измельчать массу до совершенно однородной консистенции вообще не обязательно — проверенная технология допускает и такой вариант.

Как закрыть яблочное пюре без сахара на зиму.

Если яблочное пюре планируете хранить в амбаре, недостаточно просто разложить его в банки и закрутить крышками. Для продолжительного хранения наполненные банки нужно дополнительно прогреть в кипящей воде.

Готовое пюре доведите до кипения и сразу разложите в чистые горячие банки, оставляя примерно 1-1,5 см до края. Закройте банки крышками.

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На дно большой кастрюли установите решетку или подставку, поставьте банки и налейте воду так, чтобы она покрывала их примерно на 2-3 см. Доведите воду до кипения. С момента закипания полулитровые банки прогревайте 15 минут, литровые — 20 минут. Такое время подходит для местности на высоте примерно до 300 м над уровнем моря. На большей высоте длительность прогрева нужно увеличивать.

После этого осторожно извлеките банки из кастрюли, поставьте вертикально на полотенце и оставьте до полного охлаждения. Затем проверьте крышки: они должны быть плотно закрыты и не прогибаться при нажатии на середину.

Отдельно стерилизовать пустые банки перед заполнением в данном случае не требуется. Достаточно тщательно вымыть и держать горячими до наполнения, поскольку уже наполненные банки будут находиться в кипящей воде не менее 15 минут.

Нужно ли добавлять лимонный сок

Нет, для яблочного пюре лимонный сок или лимонная кислота не требуются. Его можно готовить и закрывать на зиму без этих ингредиентов.

Если хочется, чтобы яблоки не потемнели до начала приготовления, их можно ненадолго положить в воду с аскорбиновой кислотой. Это помогает сохранить более светлый цвет яблок, но для самого приготовления пюре этот шаг не обязателен.

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