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- Консервация и варенье
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Забудьте о стерилизации, уксус и кипяток: как "закрыть" в банках огурцы, чтобы они простояли до 10 месяцев
Чтобы приготовить вкусные огурцы на зиму, не нужно использовать уксус или возиться со стерилизацией. Вам понадобится только терка.
Такого оригинального рецепта огурцов вы точно не видели, ведь овощи нужно просто натереть на терке и закрыть в банках.
Ингредиенты
- огурцы
- 2 кг
- чеснок
- 10-12 зубчиков
- соль
- 2 ст. ложки
- укроп
- пучок
Процесс приготовления:
Возьмите 1 кг огурцов любой формы и размера, натрите на большой терке. Выжмите к ним чеснок, добавьте соль. Перемешайте.
Возьмите 1 кг хороших огурцов для консервации, замочите в холодной воде на 2 часа, чтобы избавиться от горечи.
Пучок укропа нарежьте большими кусками, выложите на дно банки. Далее смесь из натертых огурцов с чесноком. Разрежьте пополам свежие, замоченные в воде, огурцы и выложите после этого. Сверху снова смесь из натертых огурцов. Не забудьте выложить один листик хрена, а внутреннюю поверхность крышки смазать горчицей.
Закройте банки крышками, уберите в холодное место. Через 3-4 дня огурцы станут малосольными, а через 1 месяц солеными.
Приятного аппетита!