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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Консервация и варенье
Количество просмотров
338
Время на прочтение
1 мин

Забудьте о стерилизации, уксус и кипяток: как "закрыть" в банках огурцы, чтобы они простояли до 10 месяцев

Чтобы приготовить вкусные огурцы на зиму, не нужно использовать уксус или возиться со стерилизацией. Вам понадобится только терка.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
2 час. 35 мин.
Пищевая ценность на 100 г
16 ккал
Натертые огурцы на зиму: рецепт

Натертые огурцы на зиму: рецепт / © unsplash.com

Такого оригинального рецепта огурцов вы точно не видели, ведь овощи нужно просто натереть на терке и закрыть в банках.

Ингредиенты

огурцы
2 кг
чеснок
10-12 зубчиков
соль
2 ст. ложки
укроп
пучок

Процесс приготовления:

  1. Возьмите 1 кг огурцов любой формы и размера, натрите на большой терке. Выжмите к ним чеснок, добавьте соль. Перемешайте.

  2. Возьмите 1 кг хороших огурцов для консервации, замочите в холодной воде на 2 часа, чтобы избавиться от горечи.

  3. Пучок укропа нарежьте большими кусками, выложите на дно банки. Далее смесь из натертых огурцов с чесноком. Разрежьте пополам свежие, замоченные в воде, огурцы и выложите после этого. Сверху снова смесь из натертых огурцов. Не забудьте выложить один листик хрена, а внутреннюю поверхность крышки смазать горчицей.

  4. Закройте банки крышками, уберите в холодное место. Через 3-4 дня огурцы станут малосольными, а через 1 месяц солеными.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
338
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