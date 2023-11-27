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Блюдо китайской кухни: жареные куриные крылышки, которых вы еще не пробовали

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
321 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
527
Время на прочтение
1 мин
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Блюдо китайской кухни: жареные куриные крылышки, которых вы еще не пробовали

Жареные куриные крылышки / Фото: Credits

Предлагаем вам приготовить популярный в Китае рецепт жареных куриных крылышек.

Ингредиенты

соевый соус
3 ст. л.
вино столовое
1 ст. л.
устричный соус
1 ст. л.
имбирь
зеленый лук
приправа Каджун
15 гр
кукурузный крахмал
1 ст. л.
Кока-Кола
0,3 л
масло

Приготовление

  1. Сначала промойте крылышки и отделите наименьшую фалангу.
  2. Ножом сделайте неглубокие надрезы с обеих сторон, выложите в глубокую форму или противень, залейте кока-колой и оставьте мариноваться на 30 минут.
  3. Сделайте заправку, смешав вино, соевый и устричный соусы.
  4. Крыльца полейте полученной заправкой, присыпьте приправой Каджун, добавьте нарезанный лук и пару кусочков имбиря, перемешайте и оставьте на 10 минут.
  5. После этого уберите лук и имбирь.
  6. Добавьте к крылышкам сырое яйцо и кукурузный крахмал, тщательно перемешайте, чтобы смесь кляра равномерно распределилась.
  7. Обжарьте крылышки с двух сторон на слабом огне до золотистой корочки и наслаждайтесь.

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Дата публикации
Просмотры
527
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