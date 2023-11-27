Блюдо китайской кухни: жареные куриные крылышки, которых вы еще не пробовали

Предлагаем вам приготовить популярный в Китае рецепт жареных куриных крылышек.
Ингредиенты
- соевый соус
- 3 ст. л.
- вино столовое
- 1 ст. л.
- устричный соус
- 1 ст. л.
- имбирь
- зеленый лук
- приправа Каджун
- 15 гр
- кукурузный крахмал
- 1 ст. л.
- Кока-Кола
- 0,3 л
- масло
Приготовление
- Сначала промойте крылышки и отделите наименьшую фалангу.
- Ножом сделайте неглубокие надрезы с обеих сторон, выложите в глубокую форму или противень, залейте кока-колой и оставьте мариноваться на 30 минут.
- Сделайте заправку, смешав вино, соевый и устричный соусы.
- Крыльца полейте полученной заправкой, присыпьте приправой Каджун, добавьте нарезанный лук и пару кусочков имбиря, перемешайте и оставьте на 10 минут.
- После этого уберите лук и имбирь.
- Добавьте к крылышкам сырое яйцо и кукурузный крахмал, тщательно перемешайте, чтобы смесь кляра равномерно распределилась.
- Обжарьте крылышки с двух сторон на слабом огне до золотистой корочки и наслаждайтесь.
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