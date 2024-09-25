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Как приготовить куриное филе в соевом соусе на сковороде

Время готовки
1 ч. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
133 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
133
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить куриное филе в соевом соусе на сковороде

Куриное филе в соевом соусе / Фото: Credits

Из минимума количества ингредиентов приготовьте очень вкусное куриное блюдо, которое прекрасно сочетается с любым гарниром или со свежими овощами.

Для этого понадобятся куриное филе, специи, соевый соус, который сделает мясо нежным и сочным, перец черный молотый и кунжут.

Ингредиенты

куриное филе
400 г
соевый соус
2 ст. л.
растительное масло
1 ст. л.
специи для курицы
1 ч. л.
перец черный молотый
кунжут
  1. Куриное филе промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на средние кусочки.
  2. Для маринада: в миске смешайте соевый соус, растительное масло, специи, перец черный молотый. Перемешайте. 
  3. Выложите филе в миску с маринадом, перемешайте, накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник мариноваться 30 минут.
  4. На разогретую сковороду, выложите мясо вместе с соусом и обжарьте с двух сторон на достаточно сильном огне, до золотистого цвета. Готовое блюдо посыпьте кунжутом.

Советы:

  • Растительное масло на сковороду не добавляйте.
  • Куриное филе можно оставить мариноваться на ночь.

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