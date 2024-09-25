Как приготовить куриное филе в соевом соусе на сковороде

Из минимума количества ингредиентов приготовьте очень вкусное куриное блюдо, которое прекрасно сочетается с любым гарниром или со свежими овощами.
Для этого понадобятся куриное филе, специи, соевый соус, который сделает мясо нежным и сочным, перец черный молотый и кунжут.
Ингредиенты
- куриное филе
- 400 г
- соевый соус
- 2 ст. л.
- растительное масло
- 1 ст. л.
- специи для курицы
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- кунжут
- Куриное филе промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на средние кусочки.
- Для маринада: в миске смешайте соевый соус, растительное масло, специи, перец черный молотый. Перемешайте.
- Выложите филе в миску с маринадом, перемешайте, накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник мариноваться 30 минут.
- На разогретую сковороду, выложите мясо вместе с соусом и обжарьте с двух сторон на достаточно сильном огне, до золотистого цвета. Готовое блюдо посыпьте кунжутом.
Советы:
- Растительное масло на сковороду не добавляйте.
- Куриное филе можно оставить мариноваться на ночь.
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