Как приготовить японский омлет тамаго.

Японский омлет, известный как тамаго (или тамаго), является популярным блюдом в Японии, которое часто подают на завтрак, используют в роллах и суше, а иногда даже как десерт. Это блюдо состоит из нескольких тонких слоев яичной смеси, приправленной соевым соусом, мирином (сладким рисовым вином) и сахаром, что придает ему сладковатый вкус.

Интересно, что до конца XVIII века яйца не являлись распространенным продуктом в японской кухне. Лишь после налаживания отношений между Японией и США в середине XX века яйца стали доступнее, что способствовало популяризации блюд с их использованием, включая омлет тамаго.

Сладкий омлет на завтрак в Японии называется тамагояк. Жарят тамагояки, как блины, заворачивают в рулет прямо на сковороде. Рецепт сладковатого японского омлета понравится всем любителям пикантных блюд.

Для приготовления тамаго или тамаго нужны такие ингредиенты:

4 куриных яйца

1 столовая ложка соевого соуса

½ чайной ложки соли

2 чайные ложки сахара

1 столовая ложка подсолнечного масла

1 столовая ложка рисового уксуса

Способ приготовления японского омлета

Сначала взбить яйца с солью и сахаром в глубокой миске. Добавьте рисовый уксус и соевый соус, еще раз кропотливо перемешайте, чтоб все ингредиенты соединились.

Процедите смесь через мелкое сито в отдельную чашку или миску – это сделает однородной консистенцию.

Разогрейте сковороду, смажьте ее растительным маслом. Если есть сковорода для блинов – используйте ее, но подойдет и обычная. Вылейте треть яичной массы, равномерно распределяя ее по дну, как при жарке блинчиков. Когда края начнут подсыхать, аккуратно приподнимите лопаткой и сверните в рулет. Оставьте его на краю сковороды.

Снова смажьте поверхность растительным маслом и влейте вторую порцию яичной смеси. Сразу положите на один край рулета ранее завернутый слой. Когда нижний слой омлета поджарится, снова сверните его лопаткой вместе с предыдущим рулетом – таким образом он станет толще.

Повторите этот процесс еще раз: смажьте сковороду растительным маслом, налейте остатки яичной массы, выложите рулет и снова заверните его после схватки омлета. Готовый рулет переложите на тарелку и нарежьте порционными кусочками.

По желанию можно экспериментировать со вкусами, добавляя сладкие, соленые, пряные или острые начинки.

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