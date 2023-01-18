Куриные ножки в необычной панировке: получатся вкуснее, чем у KFC

Как приготовить куриные ножки как у KFC: секрет в панировке
Секрет популярности блюд из KFC – в особой панировке. Говорят, что рецепт такой панировки держится в строжайшей тайне, известно лишь, что для этого используют 11 различных трав и специй.
Однако такие же вкусные, хрустящие куриные ножки можно приготовить и дома. Достаточно замариновать птицу и использовать один необычный продукт. Куриные ножки получатся не только более сочными, чем у KFC, но и более полезными, ведь блюдо не нужно обжаривать во фритюре.
Ингредиенты для приготовления ножек
- на 2 кг куриных ножек,
- соль, паприка, сушеный чеснок — по 2 ч. л,
- масло растительное – 3 ст. л,
- мука — 200 г,
- яйцо — 4 шт.,
- картофельные чипсы – 200 г.
Рецепт приготовления ножек
- Натрите ножки смесью из соли, паприки, чеснока, растительного масла и оставьте в тепле минимум на 40 минут.
- После этого времени подготовьте три миски. В одной взбейте яйца, в другую насыпьте муку, а в третью – чипсовую крошку.
- Поочередно окуните каждую ножку и хорошо обваляйте их в каждой миске.
- Затем выложите мясо на лист, застеленный пергаментом.
- Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку, запекайте 40 минут.
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