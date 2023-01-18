Куриные ножки в необычной панировке: получатся вкуснее, чем у KFC

Секрет популярности блюд из KFC – в особой панировке. Говорят, что рецепт такой панировки держится в строжайшей тайне, известно лишь, что для этого используют 11 различных трав и специй.

Однако такие же вкусные, хрустящие куриные ножки можно приготовить и дома. Достаточно замариновать птицу и использовать один необычный продукт. Куриные ножки получатся не только более сочными, чем у KFC, но и более полезными, ведь блюдо не нужно обжаривать во фритюре.

Ингредиенты для приготовления ножек

на 2 кг куриных ножек,

соль, паприка, сушеный чеснок — по 2 ч. л,

масло растительное – 3 ст. л,

мука — 200 г,

яйцо — 4 шт.,

картофельные чипсы – 200 г.

Рецепт приготовления ножек

Натрите ножки смесью из соли, паприки, чеснока, растительного масла и оставьте в тепле минимум на 40 минут.

После этого времени подготовьте три миски. В одной взбейте яйца, в другую насыпьте муку, а в третью – чипсовую крошку.

Поочередно окуните каждую ножку и хорошо обваляйте их в каждой миске.

Затем выложите мясо на лист, застеленный пергаментом.

Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку, запекайте 40 минут.

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