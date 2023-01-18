Категория
Еда
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Куриные ножки в необычной панировке: получатся вкуснее, чем у KFC

Дата публикации
Просмотры
784
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Куриные ножки в необычной панировке: получатся вкуснее, чем у KFC

куриные ножки

Как приготовить куриные ножки как у KFC: секрет в панировке

Секрет популярности блюд из KFC – в особой панировке. Говорят, что рецепт такой панировки держится в строжайшей тайне, известно лишь, что для этого используют 11 различных трав и специй.

Однако такие же вкусные, хрустящие куриные ножки можно приготовить и дома. Достаточно замариновать птицу и использовать один необычный продукт. Куриные ножки получатся не только более сочными, чем у KFC, но и более полезными, ведь блюдо не нужно обжаривать во фритюре.

Ингредиенты для приготовления ножек

  • на 2 кг куриных ножек,
  • соль, паприка, сушеный чеснок — по 2 ч. л,
  • масло растительное – 3 ст. л,
  • мука — 200 г,
  • яйцо — 4 шт.,
  • картофельные чипсы – 200 г.

Рецепт приготовления ножек

  • Натрите ножки смесью из соли, паприки, чеснока, растительного масла и оставьте в тепле минимум на 40 минут.
  • После этого времени подготовьте три миски. В одной взбейте яйца, в другую насыпьте муку, а в третью – чипсовую крошку.
  • Поочередно окуните каждую ножку и хорошо обваляйте их в каждой миске.
  • Затем выложите мясо на лист, застеленный пергаментом.
  • Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку, запекайте 40 минут.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
784
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация