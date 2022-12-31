Ленивый медовик за 20 минут с заливными лепешками

Как приготовить нежный и душистый медовик без раскачки коржей, читайте в материале ТСН.ua

Очень пышный, нежный торт, который готовится гораздо быстрее, чем классический вариант медовика.

Ингредиенты для приготовления медовика:

мед – 9 ст.л,

яйца,- 6 шт.,

масло сливочное – 300 г,

сода – 0,5 ч.л,

разрыхлитель — 1 ч.л,

сахар – 400 г;

мука — 650 г,

Крем можно делать сливочный с сахарной пудрой, а можно из сливок и сгущенки.

Для крема потребуется:

сливки жирные, 1 л,

сгущенка — 300 г.

Процесс приготовления

Мед прогреваем на плите, добавляем соду, вымешиваем, пока пенка не опадет.

Добавляем масло и перемешиваем, снимаем с плиты.

Смешиваем сахар и разрыхлитель, взбиваем миксером или венчиком с яйцами до однородности.

Выливаем тёплую медовую массу и вымешиваем венчиком до однородности.

Всыпаем по частям просеянную муку и вымешиваем тесто. Масса должна быть густой.

Делим массу на 3 части.

Форму смазываем сливочным маслом и выливаем тесто, выпекаем 3 коржа.

Все лепешки выпекаем при 180 градусах около 15 минут.

Охлаждаем лепешки, обрезав края, которые измельчаем до крошки.

Для крема взбиваем холодные сливки миксером до пышности, затем постепенно вливаем сгущенку и взбиваем до однородности.

Формируем торт, смазывая лепешки кремом, верх и бока также смазываем и осыпаем крошкой.

Торт ставим в холодильник на несколько часов и можно подавать на стол.

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