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Ленивый медовик за 20 минут с заливными лепешками

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
105
Время на прочтение
2 мин
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Ленивый медовик за 20 минут с заливными лепешками

Медовик без раскатывания лепешек

Как приготовить нежный и душистый медовик без раскачки коржей, читайте в материале ТСН.ua

Очень пышный, нежный торт, который готовится гораздо быстрее, чем классический вариант медовика.

Ингредиенты для приготовления медовика:

  • мед – 9 ст.л,
  • яйца,- 6 шт.,
  • масло сливочное – 300 г,
  • сода – 0,5 ч.л,
  • разрыхлитель — 1 ч.л,
  • сахар – 400 г;
  • мука — 650 г,

Крем можно делать сливочный с сахарной пудрой, а можно из сливок и сгущенки.

Для крема потребуется:

  • сливки жирные, 1 л,
  • сгущенка — 300 г.

Процесс приготовления

  • Мед прогреваем на плите, добавляем соду, вымешиваем, пока пенка не опадет.
  • Добавляем масло и перемешиваем, снимаем с плиты.
  • Смешиваем сахар и разрыхлитель, взбиваем миксером или венчиком с яйцами до однородности.
  • Выливаем тёплую медовую массу и вымешиваем венчиком до однородности.
  • Всыпаем по частям просеянную муку и вымешиваем тесто. Масса должна быть густой.
  • Делим массу на 3 части.
  • Форму смазываем сливочным маслом и выливаем тесто, выпекаем 3 коржа.
  • Все лепешки выпекаем при 180 градусах около 15 минут.
  • Охлаждаем лепешки, обрезав края, которые измельчаем до крошки.

Для крема взбиваем холодные сливки миксером до пышности, затем постепенно вливаем сгущенку и взбиваем до однородности.

Формируем торт, смазывая лепешки кремом, верх и бока также смазываем и осыпаем крошкой.

Торт ставим в холодильник на несколько часов и можно подавать на стол.

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Дата публикации
Просмотры
105
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