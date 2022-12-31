Ленивый медовик за 20 минут с заливными лепешками

Как приготовить нежный и душистый медовик без раскачки коржей, читайте в материале ТСН.ua
Очень пышный, нежный торт, который готовится гораздо быстрее, чем классический вариант медовика.
Ингредиенты для приготовления медовика:
- мед – 9 ст.л,
- яйца,- 6 шт.,
- масло сливочное – 300 г,
- сода – 0,5 ч.л,
- разрыхлитель — 1 ч.л,
- сахар – 400 г;
- мука — 650 г,
Крем можно делать сливочный с сахарной пудрой, а можно из сливок и сгущенки.
Для крема потребуется:
- сливки жирные, 1 л,
- сгущенка — 300 г.
Процесс приготовления
- Мед прогреваем на плите, добавляем соду, вымешиваем, пока пенка не опадет.
- Добавляем масло и перемешиваем, снимаем с плиты.
- Смешиваем сахар и разрыхлитель, взбиваем миксером или венчиком с яйцами до однородности.
- Выливаем тёплую медовую массу и вымешиваем венчиком до однородности.
- Всыпаем по частям просеянную муку и вымешиваем тесто. Масса должна быть густой.
- Делим массу на 3 части.
- Форму смазываем сливочным маслом и выливаем тесто, выпекаем 3 коржа.
- Все лепешки выпекаем при 180 градусах около 15 минут.
- Охлаждаем лепешки, обрезав края, которые измельчаем до крошки.
Для крема взбиваем холодные сливки миксером до пышности, затем постепенно вливаем сгущенку и взбиваем до однородности.
Формируем торт, смазывая лепешки кремом, верх и бока также смазываем и осыпаем крошкой.
Торт ставим в холодильник на несколько часов и можно подавать на стол.
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