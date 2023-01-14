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Лучшие способы размягчить сливочное масло на тост, выпечку или другое блюдо

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
25
Время на прочтение
2 мин
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Лучшие способы размягчить сливочное масло на тост, выпечку или другое блюдо

Как размягчить сливочное масло? / Фото: Pexels

Часто в рецептах выпечки указано, что нужно добавить размягченное сливочное масло. А еще так приятно смазать горячий тост этим вкусным продуктом. Но не всегда есть возможность порезать масло в домашних условиях. Особенно если забыть вытащить его из холодильника. Читайте в материале ТСН.ua, что делать в этом случае.

Как порезать сливочное масло на тосты

Чтобы долго не мучиться, вам понадобится терка или овощечистка. Лучше всего в горячих тостах то, что на них быстро растапливается тонко нарезанное или натертое масло.

Овощечистка справляется с этим процессом очень легко и быстро. Просто нарежьте тонкие кусочки, которые удобно класть на разогретый хлеб.

Если у вас нет овощечистки, подойдет обычная терка. Просто натрите охлажденное масло, а затем положите эти маленькие кусочки на тост. Теперь их можно без проблем размазать.

Также натертое сливочное масло может подойти и для выпечки, если в рецепте сказано, что вам понадобится размягченный продукт.

Взбейте холодное сливочное масло для выпечки

Для некоторых рецептов выпечки нужно, чтобы сливочное масло было просто размягченным. То есть оно может оставаться холодным. К примеру, если в рецепте сказано, что нужно взбить масло с сахаром, вы можете просто нарезать продукт такими кусками, как вам удобно, а затем взбивать его с помощью миксера или скалки и полиэтиленового пакета.

Конечно, этот способ не подойдет, если сливочное масло нужно добавить к другим ингредиентам (безе или сливочный сыр), потому что холодный продукт останется небольшими шариками, от которых будет трудно избавиться даже с помощью длительного перемешивания.

Добавьте тепла

Если вам нужно использовать размягченное масло, можете воспользоваться микроволновкой. Нарежьте продукт на случайные кусочки, положите в миску и поставьте в микроволновку на 5 секунд. Тогда извлеките, переверните и повторите. Делайте так, пока масло не размягчится.

Что делать, если сливочное масло слишком сильно растопилось

Если вы используете микроволновку, нужно быть очень осторожными, ведь сливочное масло может не просто размягчиться, а полностью растопиться. Проблему можно легко исправить с помощью "ледяной ванны". Для этого возьмите небольшую миску, добавьте туда кубики льда и вылейте растопленное масло прямо на лед. Тщательно перемешайте и вы получите размягченное масло, которое можно использовать в рецепте выпечки.

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Дата публикации
Просмотры
25
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