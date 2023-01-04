Малосольная скумбрия прямо на тарелке: без уксуса, воды и сахара

Рецепт приготовления вкусной соленой скумбрии в домашних условиях читайте в материале ТСН.ua

Скумбрия – недорогая морская рыба, которая легко готовится, вкусна при любой кулинарной обработке и при этом чрезвычайно полезная.

Ингредиенты для приготовления малосольной скумбрии:

Скумбрия свежемороженая – 1 шт.

Лук – головка среднего размера.

Треть лимона.

Соль поваренная – 1 ст. л

Душистый перец – 5 горошин

Черный молотый перец или смесь перцев – пара щепоток.

Молотый кориандр – 0,5 ч. л

Лавровый лист – 1 шт.

По желанию гвоздика – 2-3 бутончика

Подсолнечное масло – 2-3 ст. л

Рецепт приготовления малосольной скумбрии

Размораживаем свежемороженую скумбрию. Хорошо ее промываем, удаляем голову, хвост, плавник, середину. Режем на тонкие кусочки, толщиной не более 1,5-2 см.

Нарезаем полукольцами лук. Лимон ошпариваем кипятком, а затем нарезаем тонкими четвертинками. Приблизительно треть лука и половину лимона, который мы порезали, кладем в глубокую тарелку. Также туда кладем душистый перец горошком, посыпаем молотым черным перцем.

Сверху выкладываем нарезанные кусочки рыбы. Важно разместить кусочки в один слой, чтобы скумбрия мариновалась равномерно. Посыпаем ее солью, перцем, молотым кориандром. По желанию приправляем молотым мускатным орехом и гвоздикой. Со специями можно смело экспериментировать.

Лавровый лист ломаем и раскладываем поверх рыбы. Сверху выкладываем оставшиеся дольки нарезанного лимона.

Сверху выкладываем весь лук. Чем больше, тем лучше. После маринования лук станет вкусным и ароматным. Поливаем маслом.

Накрываем скумбрию плоской тарелкой и отправляем в холодильник на 8-12 часов.

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