Малосольные огурцы: что положить еще в рассол, чтобы было очень вкусно

Что нужно положить во время приготовления малосольных огурцов, что они были очень вкусными.
Главный секрет вкусности – мед, который вместе с чесноком, зеленью и пряностями создает необычно вкусное сочетание.
Как приготовить вкусные малосольные огурцы
- Готовим огурцы – их нужно тщательно вымыть, высушить обрезать кончики с двух сторон. Если огурцы большого размера можно разрезать.
- Для приготовления рассола на литр холодной воды добавьте две столовых ложки соли и чайную ложку жидкого меда. Хорошо размешайте, чтобы все компоненты хорошо растворились.
- На дно банки положите лист хрена, добавьте пару веточек укропа и 3 лавровых листа. Не забудьте добавить пару горошин черного и душистого перца.
- Уложите огурцы в банку и залейте их рассолом, после чего прикройте банку капроновой крышкой и оставьте в темном месте при комнатной температуре на 2 дня.
- Переставьте банку с огурцами в холодильник. Как только они остынут – попробуйте.
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