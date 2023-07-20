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Малосольные огурцы: что положить еще в рассол, чтобы было очень вкусно

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
801
Время на прочтение
1 мин
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Малосольные огурцы: что положить еще в рассол, чтобы было очень вкусно

Малосольные огурцы

Что нужно положить во время приготовления малосольных огурцов, что они были очень вкусными.

Главный секрет вкусности – мед, который вместе с чесноком, зеленью и пряностями создает необычно вкусное сочетание.

Как приготовить вкусные малосольные огурцы

  • Готовим огурцы – их нужно тщательно вымыть, высушить обрезать кончики с двух сторон. Если огурцы большого размера можно разрезать.
  • Для приготовления рассола на литр холодной воды добавьте две столовых ложки соли и чайную ложку жидкого меда. Хорошо размешайте, чтобы все компоненты хорошо растворились.
  • На дно банки положите лист хрена, добавьте пару веточек укропа и 3 лавровых листа. Не забудьте добавить пару горошин черного и душистого перца.
  • Уложите огурцы в банку и залейте их рассолом, после чего прикройте банку капроновой крышкой и оставьте в темном месте при комнатной температуре на 2 дня.
  • Переставьте банку с огурцами в холодильник. Как только они остынут – попробуйте.

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Дата публикации
Просмотры
801
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