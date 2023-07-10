Малосольные огурцы в пакете можно приготовить очень быстро – за ночь или даже за 15 минут

Настала пора огурцов. Хозяйки делают заготовки из огурцов на зиму. Для тех, кто хочет поесть соленых огурцов уже сейчас подойдут рецепты малосольных огурцов.

Малосольные огурцы не только вкусные, они хороши еще и тем, что быстро готовятся. Рассказываем, как сделать малосольные огурцы в пакете за ночь, за час.

Малосольные огурцы в пакете, в собственном соке за ночь

Для приготовления малосольных огурцов в пакете необходимо:

огурцы – 1 кг,

зелень – 1 пучок,

чеснок — 3 зубчика,

соль – 1 ст.л,

тмин -1 ч.л

Приготовление малосольных огурцов в пакете

Огурцы хорошо помойте,

В пакет положить измельченную зелень, если есть листья смородины и вишни, тоже туда.

Обрезаем огурцам кончики, выкладываем в пакет.

Выдавливаем чеснок, добавляем соль.

Тмин перед добавлением в пакет желательно размять в ступке

Уложите огурцы в пакет, хорошо потрясите и отправьте на ночь в холодильник.

Малосольные огурцы с укропом и чесноком за 3-4 часа

Ингредиенты для приготовления огурцов с укропом и чесноком:

огурцы – 1 кг,

чеснок – 3-4 зубчика,

соль – одна стол. кровати,

сахар – одна чайная ложка,

укроп – пучок,

перец несколько штук

Приготовление малосольных огурцов

Тщательно помойте огурцы. Отрежьте кончики.

Если огурцы большие, порежьте их на четвертинки или другое количество кусков.

Сложите огурцы в чистый полиэтиленовый пакет соответствующего размера.

Укроп хорошо промойте под холодной водой.

Мелко нашинкуйте подготовленную зелень.

Чеснок очистите, затем нарежьте, можно измельчить его или пропустить через чеснокодавку.

Положите к огурцам в пакет нарезанный укроп и чеснок, всыпьте соль и сахар, положите перец. Завяжите пакет, чтобы в нем был воздух.

Встряхните пакет так, чтобы все продукты перемешались.

Оставьте пакет с огурцами при комнатной температуре на 4 часа на тарелке, поскольку может выделиться жидкость.

Готовые огурцы храните в холодильнике.

При необходимости малосольные огурцы можно приготовить за 15 минут и тоже в пакете.

Малосольные огурцы в пакете за 15 минут

Для приготовления огурцов требуются:

огурцы 1 кг,

укроп 1 пучок,

чеснок 3 зубч.,.

соль 1 ч. л,

перец черный молотый 0.5 ч.л

Приготовление малосольных огурцов за 15 минут

Возьмите огурцы маленького размера. Тщательно вымойте в холодной воде.

Обрежьте кончики огурцов и порежьте их вдоль на четыре части. Возьмите плотный полиэтиленовый пакет, выложите огурцы.

Молодой чеснок измельчите ножом или натрите на мелкой терке или пропустите через чеснокодавку. Положите в пакет огурцы.

Зелень укропа хорошо промойте под проточной водой, высушите, измельчите острым ножом и положите в пакет.

Добавьте соли и перца.

Завяжите пакет, оставив немного воздуха. Потрясите его, перемешивая огурчики со специями и приправами.

Отправьте пакет с огурцами в холодильник на 15 минут.

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