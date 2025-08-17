Главный секрет вкусности — мед, который вместе с чесноком, зеленью и пряностями создает удивительно вкусное сочетание.

Готовим огурцы — их нужно тщательно вымыть, высушить обрезать кончики с двух сторон. Если огурцы большого размера можно разрезать.

Для приготовления рассола на литр холодной воды добавьте две столовых ложки соли и чайную ложку жидкого меда. Хорошо размешайте, чтобы все компоненты хорошо растворились.

На дно банки положите лист хрена, добавьте несколько веточек укропа и три лавровых листа. Не забудьте добавить несколько горошин черного и душистого перца.

Положите огурцы в банк и залейте их рассолом, после чего прикройте банку капроновой крышкой и оставьте в темном месте при комнатной температуре на 2 дня.