Еда
54k
1 мин

Малосольные огурцы: что добавить в рассол, чтобы было очень вкусно

Что нужно положить во время приготовления малосольных огурцов, что они были очень вкусными.

Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Малосольные огурцы

Главный секрет вкусности — мед, который вместе с чесноком, зеленью и пряностями создает удивительно вкусное сочетание.

Как приготовить вкусные малосольные огурцы

  • Готовим огурцы — их нужно тщательно вымыть, высушить обрезать кончики с двух сторон. Если огурцы большого размера можно разрезать.

  • Для приготовления рассола на литр холодной воды добавьте две столовых ложки соли и чайную ложку жидкого меда. Хорошо размешайте, чтобы все компоненты хорошо растворились.

  • На дно банки положите лист хрена, добавьте несколько веточек укропа и три лавровых листа. Не забудьте добавить несколько горошин черного и душистого перца.

  • Положите огурцы в банк и залейте их рассолом, после чего прикройте банку капроновой крышкой и оставьте в темном месте при комнатной температуре на 2 дня.

  • Переставьте банку с огурцами в холодильник. Как только они остынут, попробуйте.

