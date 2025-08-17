- Дата публикации
Малосольные огурцы: что добавить в рассол, чтобы было очень вкусно
Что нужно положить во время приготовления малосольных огурцов, что они были очень вкусными.
Главный секрет вкусности — мед, который вместе с чесноком, зеленью и пряностями создает удивительно вкусное сочетание.
Как приготовить вкусные малосольные огурцы
Готовим огурцы — их нужно тщательно вымыть, высушить обрезать кончики с двух сторон. Если огурцы большого размера можно разрезать.
Для приготовления рассола на литр холодной воды добавьте две столовых ложки соли и чайную ложку жидкого меда. Хорошо размешайте, чтобы все компоненты хорошо растворились.
На дно банки положите лист хрена, добавьте несколько веточек укропа и три лавровых листа. Не забудьте добавить несколько горошин черного и душистого перца.
Положите огурцы в банк и залейте их рассолом, после чего прикройте банку капроновой крышкой и оставьте в темном месте при комнатной температуре на 2 дня.
Переставьте банку с огурцами в холодильник. Как только они остынут, попробуйте.