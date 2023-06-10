Минутный летний салат, который никогда не надоедает: просто нарежьте помидоры кружочками

Как приготовить салат из помидоров, который будет вкусный и сытный?
Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко поделился в своем блоге простым салатом из помидоров и тофу, который можно делать целое лето и точно не надоест.
Готовится такое блюдо очень быстро и станет настоящим фаворитом этого лета.
Какие ингредиенты нужно взять:
- 100-120 г томатов черри;
- 100 г сырого тофа;
- 1/2 шт перца чили;
- 100 г жареного арахиса;
- 10 веточек кинзы;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- сок половины лимона;
- соль по вкусу.
Простой салат из помидоров: пошаговый рецепт
- Тщательно помойте помидоры черри и разрежьте их пополам, чтобы получились кружочки. Можно использовать и обычные томаты, но обязательно следите, чтобы они были небольшими.
- Возьмите примерно 10 веточек кинзы, промойте, отделите листики от стеблей и мелко порубите ножом.
- Тофу нарежьте небольшими кубиками (примерно 1 см), половину перца чили тщательно очистите от семян и мелко порубите.
- Составьте в миске все ингредиенты, полейте оливковым маслом.
Не забудьте добавить в салат жареный арахис, который придаст блюду приятный хруст, сок половины лимона и соль.
Читайте также: