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Минутный летний салат, который никогда не надоедает: просто нарежьте помидоры кружочками

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
230
Время на прочтение
1 мин
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Минутный летний салат, который никогда не надоедает: просто нарежьте помидоры кружочками

Простой салат из помидоров / Фото: Pexels

Как приготовить салат из помидоров, который будет вкусный и сытный?

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко поделился в своем блоге простым салатом из помидоров и тофу, который можно делать целое лето и точно не надоест.

Готовится такое блюдо очень быстро и станет настоящим фаворитом этого лета.

Какие ингредиенты нужно взять:

  • 100-120 г томатов черри;
  • 100 г сырого тофа;
  • 1/2 шт перца чили;
  • 100 г жареного арахиса;
  • 10 веточек кинзы;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • сок половины лимона;
  • соль по вкусу.

Простой салат из помидоров: пошаговый рецепт

  1. Тщательно помойте помидоры черри и разрежьте их пополам, чтобы получились кружочки. Можно использовать и обычные томаты, но обязательно следите, чтобы они были небольшими.
  2. Возьмите примерно 10 веточек кинзы, промойте, отделите листики от стеблей и мелко порубите ножом.
  3. Тофу нарежьте небольшими кубиками (примерно 1 см), половину перца чили тщательно очистите от семян и мелко порубите.
  4. Составьте в миске все ингредиенты, полейте оливковым маслом.

Не забудьте добавить в салат жареный арахис, который придаст блюду приятный хруст, сок половины лимона и соль.

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Дата публикации
Просмотры
230
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