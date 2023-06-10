Минутный летний салат, который никогда не надоедает: просто нарежьте помидоры кружочками

Как приготовить салат из помидоров, который будет вкусный и сытный?

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко поделился в своем блоге простым салатом из помидоров и тофу, который можно делать целое лето и точно не надоест.

Готовится такое блюдо очень быстро и станет настоящим фаворитом этого лета.

Какие ингредиенты нужно взять:

100-120 г томатов черри;

100 г сырого тофа;

1/2 шт перца чили;

100 г жареного арахиса;

10 веточек кинзы;

2 столовые ложки оливкового масла;

сок половины лимона;

соль по вкусу.

Простой салат из помидоров: пошаговый рецепт

Тщательно помойте помидоры черри и разрежьте их пополам, чтобы получились кружочки. Можно использовать и обычные томаты, но обязательно следите, чтобы они были небольшими. Возьмите примерно 10 веточек кинзы, промойте, отделите листики от стеблей и мелко порубите ножом. Тофу нарежьте небольшими кубиками (примерно 1 см), половину перца чили тщательно очистите от семян и мелко порубите. Составьте в миске все ингредиенты, полейте оливковым маслом.

Не забудьте добавить в салат жареный арахис, который придаст блюду приятный хруст, сок половины лимона и соль.

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