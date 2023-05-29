Многие ошибаются: в чем разница между кинзой, петрушкой и сельдереем

На первый взгляд сельдерей, петрушка и кинза могут показаться одинаковыми, но это обманчивое чувство. Различия достаточно существенны: по использованию, вкусу и аромату.

Внешний вид зелени

Кинза имеет слегка перистые и длинные листья, у петрушки они немного короче и имеют темно-зеленый цвет. Кроме этого, у кинзы листья еще и более округлые, а у петрушки — заостренные.

Сельдерей отличается длинными и узкими стеблями. Они намного длиннее, чем у петрушки или даже кинзы.

Как употребляют в пищу сельдерей, петрушку и кинзу

Чаще всего кинзу и петрушку используют для украшения разных блюд. Особенно салатов. А вот сельдерей, помимо декоративной функции, может быть и самостоятельным блюдом или основным ингредиентом. Она отлично сохраняет вкус и аромат даже после приготовления.

И сельдерей, и петрушка и кинза часто используются в супах, чтобы усилить их вкус.

Чем полезны петрушка, кинза и сельдерей

В 100 г петрушки содержится 23 калории, соответственно в кинге – 26 калорий, а в сельдерее – 16 калорий.

Если говорить о количестве белка в этих видах зелени, то в 100 г петрушки его 2,97 г, кинзы – 3,52 г и сельдерея – 0,69 г. То есть здесь польза кинзы очевидна.

Говоря об аромате и вкусе, можно сказать, что кинза отличается интенсивным лимонным вкусом и достаточно стойким ароматом.

Петрушка, напротив, имеет мягкий и нежный вкус.

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