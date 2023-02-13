Мойва запеченная в духовке — вкуснее любой дорогой рыбы

Комментарий автора Носовой Анны

"Всегда готовила мойву традиционным способом, как делают наверняка большинство хозяек — жарила на сковороде. Случайно наткнулась на этот рецепт, теперь буду готовить рыбу только так".

Мойва – не дорогая рыба, полезная, а приготовление ее по этому рецепту делает еще и непревзойденной по вкусу. Секрет ее приготовления в специях.

На один кг свежемороженой мойвы нужно взять одну чайную ложку молотого кориандра, чайную ложку куркумы, перец и соль по вкусу, я беру по полчайной ложки перца и соли.

Как приготовить вкусную мойву.

Мойву размораживаем, хорошо промываем. Можно на время положить в воду. После этого даем воде стечь, а рыбу просушиваем бумажными полотенцами.

Отдельно тщательно перемешиваем кориандр, куркуму, соль и перец.

Произведенной смесью посыпаем мойву, перемешиваем и оставляем рыбу минут на 20-30.

Выкладываем одним слоем мойву на противень, застеленный пергаментом, и запекаем при температуре 200 С в течение 20 минут до золотистой корочки.

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