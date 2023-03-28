Может спровоцировать смертельную болезнь: почему не стоит есть популярное блюдо из рыбы

Рак – болезнь, которая все еще остается одной из основных причин смертей во всем мире. Ученые пытаются найти лекарства, но можно снизить риск заболеть, если исключить из рациона определенные продукты. Оказывается, рак может спровоцировать один вид рыбы. Какой именно читайте в материале ТСН.ua.

О виде рыбы, которая может спровоцировать рак, сообщает Express.

Главный фармацевт интернет-аптеки Medicine Direct Хуссейн Абде советует по возможности избегать соленой рыбы и не добавлять ее слишком часто в свой рацион.

Он считает, что соленая рыба является известной причиной рака.

По словам фармацевта, такую рыбу готовят путём маринования, соления (в том числе и сухого), а также комбинации этих способов.

Хотя соление рыбы и является распространенной практикой, а также традиционным способом консервирования различных продуктов, такое блюдо медики классифицируют как канцероген группы 1. В этот перечень вносят также переработанное мясо, в частности салями и сосиски.

При солении рыбы для ее длительного хранения, сообщает Хуссейн Абде, образуются канцерогенные побочные продукты, которые могут стать причиной развития рака у людей, употребляющих такие блюда.

Канцероген – агент, способный вызвать рак. Сильно копченые, соленые и маринованные продукты, по мнению Абде, представляют риск развития рака.

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