Может вызвать дисфункцию почек: кому ученые не рекомендуют пить более трех чашек кофе в день

Согласно результатам последнего исследования кофе может вызывать дисфункцию почек. Кому нельзя пить кофе и сколько его можно употреблять в день — читайте в материале ТСН.ua.

Ученые в последние годы все чаще проводят исследования, помогающие выяснить, как кофе влияет на организм человека. С одной стороны, чашечка спасительного кофе помогает проснуться и увеличивает как физическую энергию, так и умственную активность. Однако в последнем исследовании, о результатах которого подробно описали в издании The Globe and Mail, ученые из Торонто и итальянского Университета Падуи обнаружили связь между употреблением этого напитка и дисфункцией почек. Однако, такие неприятные побочные эффекты зависят от генетики и того, сколько чашек кофе человек выпивает в день.

Что говорят исследователи

В человеческом организме ген CYPIA2 создает фермент, расщепляющий кофеин. Также есть определенные вариации этого гена, влияющие на скорость выведения кофеина из организма. Этот ген имеет примерно половину населения европейского происхождения и 70% чернокожих и населения Южной Азии.

В исследовании приняли участие 1180 женщин и мужчин в возрасте от 18 до 45 лет, имеющих гипертонию 1 стадии. На протяжении всего исследования ученые постоянно оценивали образ жизни и давление этих лиц. В частности, обращали внимание на количество употребленного на день кофе. Позже исследователи провели тестирование ДНК, чтобы выявить варианты гена CYPIA2.

Дополнительно участники исследования ежегодно проходили анализ мочи и крови, включавших показатели дисфункции почек, гиперфильтрацию (признак стресса почек) и альбуминурю (в крови большое количество альбумина).

Изучив результаты, ученые пришли к выводу, что гиперфильтрация и альбуминурия были втрое выше тех, кто выпивал более трех чашек эспрессо в день и имели вариант гена CYPIA2, который делает их медленными метаболизаторами кофеина, по сравнению с теми, кто выпивал столько же кофе. но имели вариант гена CYPIA2, ускоряющего метаболизм.

Сколько кофе можно пить в день, чтобы не помешать здоровью

Врач Сара Махдави, которая является ведущим автором нового исследования, в трех чашках эспрессо приблизительно 300 мг кофеина. Медики советуют не превышать установленную норму в 400 мг кофеина в день. А вот беременным и кормящим женщинам лучше снизить эту дозу до 300 мг кофеина. Впрочем, после исследования его авторы все же советуют снизить употребление до 200 мг, ведь предварительные расчеты подходят только тем людям, у кого быстрым метаболизм кофеина через вариант гена CYPIA2.

Если вы не уверены, лучше сделать индивидуальный тест, который поможет узнать генетические особенности CYPIA2. Также следует запомнить, что грейпфрутовый сок снижает метаболизм кофеина примерно на четверть, а вот брюссельская, цветная капуста и брокколи, напротив, на треть его повышают.

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