Можно есть во время Великого поста: чем заменить мясо

Недавно у православных христиан начался Великий пост, который продлится до 15 апреля. Поэтому многих верующих интересует вопрос, где взять белок, кроме мяса. Ведь мясные продукты запрещено употреблять в этот период. Читайте в материале ТСН.ua, что можно есть вместо мяса в Великом посте.

Где взять белок, кроме мяса: альтернативы

Среди всех продуктов чаще всего выделяют один, который лучше всего заменяет мясо. Это грибы. Во время Великого поста можно делать из них грибные котлеты, вареники, картофель с грибами, суп.

Однако есть еще и другие альтернативы:

Соя – ее используют, чтобы приготовить фарш, отбивные, котлеты, стейки. В некоторых супермаркетах продаются уже готовые полуфабрикаты из сои, которые можно смело употреблять. Бобовые — чечевица, горох, фасоль, нут незаменимы для организма во время поста. Из них можно приготовить вкусный гарнир. А еще можно протушить фасоль или сделать вкусную уху из чечевицы. Киноа – ее можно просто отварить как кашу, а можно приготовить вкусные котлеты, если смешать кино с луком, морковью и другими овощами, сформировав из смеси шарики, которые потом обжариваются на сковороде или запекаются в духовке. Орехи и семена – они содержат не только много белка, но и полезные жиры, которые нужны для здоровья сердца и сосудов. Крупы – они также богаты протеинами, поэтому могут без проблем заменить животный белок. Лучшими в этом случае будут гречка, кукуруза, рис, овсянка.

Что можно есть вместо мяса во время Великого поста

По словам нутрициологии Алины Олейник, во время Великого поста нельзя употреблять рыбу, мясо, молоко и молочные продукты. Разрешено добавлять в свой рацион только растительную пищу, грибы, соленья, сушки, чай, орехи, семена, кисели, каши на воде, черный и серый хлеб.

Стоит отметить, что пост – это не диета для похудения. Нужно постепенно вводить определенные запреты, чтобы не вызывать стресс для организма. В это время нужно не только отказаться от мяса, но и молиться, прислушиваться к себе, чтобы получить духовное благополучие.

Поэтому нужно составить индивидуальный рацион, чтобы он не имел негативных последствий для организма. Особенно важно это для женщин, у которых из-за отказа от определенных продуктов может выпадать волосы, появляться высыпания и т.д.

Эскпертка отмечает, что белок нужен нашему организму для того, чтобы перенос веществ в клетки, улучшение обмена веществ и для строительства мышц, волос, кожи и т.д. Заменить животный белок достаточно просто, но нужно знать, какие продукты его содержат и сколько:

бобовые : в сое содержится 34,9 г белка на 100 г, в чечевице 25 г, в нуте 20 г, в фасоли 7 г, а вот горох содержит 22 г на 100 г продукта;

крупы : в киноа 14 г на 100 г продукта, в пшенице 12 г, в пшене и перловке 10 г, а в гречке 9,6 г;

соевый сыр Тофу содержит 8–15 г белка на 100 г продукта;

1 столовая ложка спирулины это 4 г белка, поэтому ее можно добавлять в различные блюда, например, в салаты.

Нутрициологиня советует часто употреблять крупу, ведь их просто готовить. А вот бобовые перед употреблением лучше замачивать. Так уменьшится время приготовления и они будут лучше усваиваться.

Бобовые и крупы прекрасно допоминают друг друга по аминокислотному составу.

Добавляйте в блюда шпинат, брюссельскую капусту, брокколи. А еще есть смысл приобрести специальный изолят или протеин – они нужны, если во время Великого поста человек не подбирает норму белков.

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