Можно ли есть апельсин перед сном: польза и вред оранжевого фрукта

Оранжевый цитрус часто встречается на столе украинцев. Его любят за сочный вкус и полезные свойства организма. Людей, пытающихся похудеть и вести здоровый образ жизни, часто интересует, когда лучше есть апельсин и можно ли это делать перед сном. Читайте больше в материале ТСН.ua.

В чем польза апельсинов

Этот солнечный фрукт, который украинцы чаще покупают зимой, приносит организму немало пользы:

входящие в его состав магний и флавониды гесперидина помогают разжижать кровь, ускоряют питание всех органов, укрепляют стенки сосудов, нормализуют повышенное кровяное давление;

в апельсинах содержится большое количество витамина С, улучшающего защитные функции организма, укрепляющего иммунитет и снижающего риск появления камней в почках;

также в них содержится кальций, помогающий улучшать состояние костной ткани;

антиоксиданты оказывают положительное воздействие на кожу, замедляя ее старение, ведь она получает дополнительную защиту от свободных радикалов;

благодаря большому содержанию пищевых волокон заметно уменьшается риск возникновения язвы желудка;

В состав апельсинов также входит особое соединение D-лимонен, которое повышает эффективность борьбы против рака легких, груди, полости рта и кожи.

А еще, если регулярно есть апельсины, происходит повышение сопротивляемости печени разным токсинам.

Может ли апельсин навредить

Однако, несмотря на все полезные свойства, диетологи не рекомендуют слишком часто употреблять этот фрукт. Если делать это в неограниченных количествах, можно столкнуться с разными проблемами со здоровьем:

возникновение аллергических реакций;

возможность развития сахарного диабета;

усиление язвы желудка или появление расстройства желудочно-кишечного тракта через кислоты, содержащиеся в апельсинах;

нанесение вреда зубной эмали (поэтому после каждого употребления фрукта рекомендуется ополаскивать ротовую полость).

Когда лучше есть апельсин и можно ли это делать перед сном

На ночь и в любое другое время суток апельсины следует употреблять в ограниченном количестве. Теоретически есть этот фрукт вечером не запрещается, но, как и в случае других продуктов, лучше не делать этого перед тем, как вы собираетесь ложиться спать. Если вы любите ужинать фруктами, обязательно посмотрите свой рацион и не откладывайте употребление апельсинов на позднее время. Диетологи утверждают, что лучше всего это делать за два-три часа до сна.

Дело в том, что в ночное время метаболизм замедляется, потому даже фрукты или ягоды могут не перевариться. Как следствие, возникает брожение, которое является причиной плохого самочувствия и тяжести в животе утром.

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