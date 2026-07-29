Можно ли есть просроченные яйца и что с ними приготовить

Как проверить свежесть яиц

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Яйца стоят недешево, поэтому выбрасывать их только потому, что срок годности на упаковке истек день или два назад, совсем не хочется. В то же время, потреблять испорченные продукты бывает опасно. Возникает закономерный вопрос: можно ли есть яйца по истечении этого срока? Краткий ответ экпсертов заключается в том, что при правильном охлаждении и отсутствии признаков порчи такие яйца вполне можно использовать.

Сроки годности и маркировки яиц: как это работает на самом деле

Прежде всего следует разобраться, что именно означает дата, отпечатанная на упаковке. Обычно это дата «лучше потребить до», которая служит ориентиром для производителей и магазинов качества продукта, а не жестким порогом безопасности. Она не означает, что на следующий день яйца обязательно испортятся. Если держать в холодильнике в оригинальной упаковке, продукт остается безопасным еще длительное время.

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Наряду со сроком годности или штемпелем обычно указывается код производителя и дата сортировки. На фабриках часто указывают конкретное число и месяц упаковки или используют порядковый номер дня года. В любом случае, установленный срок реализации обычно составляет до 30 дней от даты сортировки, однако при правильном охлаждении свежесть и безопасность яиц могут сохраняться до четырех-пяти недель.

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Поэтому перед тем как отправлять продукт в свалку или на сковороду, следует воспользоваться несколькими проверенными методами оценки пригодности яиц к потреблению.

Как проверить свежесть яиц

Водный тест без разбивки скорлупы

Первым способом является тест с водой, позволяющий узнать возраст яйца, не разбивая скорлупу. Метод базируется на том, что со временем влага внутри улетучивается, воздушная камера растет, и яйцо становится легче. Достаточно наполнить глубокую миску холодной водой и осторожно опустить яйцо. Свежее яйцо ляжет горизонтально на дно, полежало поднимется тупым концом вверх, став вертикально, а то, что полностью всплыло на поверхность, накопило слишком много воздуха из-за почтенного возраста, хотя это еще не доказывает его окончательного испорчения.

Обзор содержимого после разбивки

Если хотите убедиться на сто процентов, следует разбивать яйца в отдельную тарелку по одному, внимательно осматривая содержимое. Мутноватый и слегка вязкий белок свидетельствует о том, что яйцо свежее. Полностью прозрачный и водянистый белок указывает на то, что продукт более старый из-за изменения щелочной среды со временем, хотя он все еще может быть пригоден к пище. Появление розового или радужного оттенка свидетельствует о бактериальном заражении, поэтому такое яйцо следует сразу выбросить. Кроме того, резкий и неприятный запах серы ясно указывает на то, что яйцо испортилось, и его категорически запрещено употреблять.

Лучшие способы использования яиц с просроченным сроком

Яйцо, у которого истек срок годности, обычно остается нормальным на вкус, но его лучше использовать для определенных блюд. Если вы хотите приготовить полежавшие яйца, безопаснее всего делать это так, чтобы и белок, и желток проварились или прожарились полностью. Привычные яичные с жидким желтком лучше готовить только из свежих яиц. Перед тем как разбивать продукт, можно приложить его к уху и слегка потрясти, если внутри ничего не плещется и звук глухой, значит, яйцо пригодно.

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Полежавшие яйца идеально подходят для приготовления фаршированных яиц, поскольку их варят вкрутую, полностью термически обрабатывая перед подачей. Дополнительным преимуществом является то, что такие яйца гораздо легче чистятся от скорлупы по сравнению со свежими, часто чистящимися очень тяжело. Также этот продукт отлично подходит для запеканок и других блюд длительной термической обработки, во время которой микробы не оставляют никаких шансов.

Кроме этого, чуть более старые яйца значительно лучше подходят для взбивания. Белки, которые со временем становятся более редкими, сбиваются к большему объему, что дает небольшое преимущество при приготовлении безе или торта Павлова. Однако следует помнить, что белковая пена из старых яиц менее стабильна, поэтому готовые изделия нужно использовать как можно быстрее.

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