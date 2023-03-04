Можно ли пить кофе людям с заболеваниями ЖКТ: гастроэнтеролог дала ответ

Трудно найти человека, который начинал бы свое утро не с чашки кофе. Однако употреблять этот популярный напиток можно далеко не всем. Кому вреден кофе — читайте в материале ТСН.ua.

На своей странице в Instagram гастроэнтеролог Евгения Белинская рассказала, можно ли пить кофе людям, имеющим болезни ЖКТ.

Как влияет кофе на организм

Существует определенное утверждение, что кофе из-за болезней, связанных с ЖКТ (желудочно-кишечным трактом), пить запрещено. Особенно если дополнять напиток сладостями. Однако оно не что иное как миф.

По словам врача, не стоит демонизировать какую-либо еду. Специалист указывает, если вы находитесь в состоянии ремиссии, то есть активных жалоб со стороны ЖКТ у вас нет, то можете пить кофе и даже добавлять в него пирожное. Но здесь есть один важный нюанс — нельзя делать это натощак.

То есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше отказаться от того, чтобы начинать свое утро с кофе. Это может привести к дефициту железа в крови. А потому лучше сначала поесть, а уже через час-два пить чашку кофе.

Также не стоит употреблять напитки на основе кофе во время еды или вместо нее.

Кому вреден кофе — от него лучше отказаться.

Эксперт отмечает, что после употребления любого продукта (и кофе не исключение), нужно отслеживать свое самочувствие. Если после напитка вы испытываете боль, изжогу или другие дискомфортные ощущения, лучше отказаться от него на время.

А еще кофе не стоит пить, если у вас есть желчекаменная болезнь или любое состояние, сопровождающееся диарейным синдромом. Кофе оказывает желчегонный эффект, а потому может ухудшить самочувствие.

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