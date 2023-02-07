Надо знать каждому: сколько яиц можно есть в день и как их полезнее готовить

Куриные яйца полезно есть. Они богаты белками, витаминами А и В, содержат фолиевую кислоту и Омега-3. Однако, как и любой другой продукт, их нельзя есть слишком часто. Читайте в материале ТСН.ua, сколько можно есть яиц в день и как приготовить, чтобы они были более полезными.

По словам врачей, если человек ведет активный образ жизни, то у него не должен возникать вопрос, как часто можно есть яйца. Однако в противном случае следует задуматься, чтобы не навредить себе и своему здоровью.

Сколько можно есть яиц в день: жареные и вареные

Считается, что человек, не занимающийся регулярно спортом, может есть 2-3 яйца в день, но не больше шести в неделю. Спортсмены могут увеличить это количество до шести в день. Однако здесь врачи рекомендуют налегать только на яичный белок.

Людям с повышенным холестерином и аллергией нужно быть осторожными с употреблением яиц. К примеру, в первом случае врачи рекомендуют есть только яичные желтки.

Если вы следите за своим весом, следует запомнить, что они считаются калорийным продуктом (на 100 г – 157 ккал).

Что точно лучше не делать, так это есть каждый день жареные яйца. Во-первых, существует множество вариантов их приготовления. Во-вторых, жареные яйца считаются самым вредным блюдом из этого продукта. Об этом сообщили даже в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Сколько яиц в день можно есть ребенку

Детям можно есть больше яиц в день, чем взрослым. Дело в том, что они более активны, больше двигаются, тратя большое количество энергии. Потому в их организме все обменные процессы протекают быстрее.

Перед тем, как давать ребенку яйца, следует проверить, нет ли у него на этот продукт аллергии. Также не рекомендуется давать малышам сваренные всмятку или сырые яйца, потому что они плохо перевариваются молодым организмом и содержат в себе вещества, подавляющие основные действия пищеварительных ферментов.

Как готовить яйца, чтобы они были более полезными

Специалисты по здоровому питанию уверены, что наиболее полезны вареные яйца (без соли). Жареные калорийные, ведь их готовят на животном жире или растительном масле. Например, у вареного вкрутую яйца 160 ккал на 100 г, а у жареного — 200 ккал. А еще они не так полезны, ведь во время жарки большинство витаминов и минералов теряются и они становятся просто источником холестерина.

Также есть разница, как именно приготовить вареное яйцо — вкрутую или всмятку. Здесь ответ однозначен — блюдо, в котором желток остается жидким (пашот, "в мешочке"), более полезно. Поэтому, если вы все равно любите вареные вкрутую и всмятку яйца, выбирайте второй вариант.

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