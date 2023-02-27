Наконец-то однозначный ответ: что будет, если заморозить хлеб

Бывает, что хлеба дома слишком много и очень не хочется, чтобы он испортился. Возникает вопрос: что будет, если заморозить хлеб? Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Именно замораживание считается одним из самых распространенных способов хранения различных продуктов. Даже хлеб можно хранить в морозильной камере, но делать это нужно правильно, чтобы продукт не испортился.

Как хранить хлеб в морозильной камере

Прежде всего нужно запомнить, что замораживать можно только свежий хлеб. Этот способ хранения не сможет вернуть продукту вкусовые качества, которые были утрачены. То есть, если заморозить несвежий хлеб, то такой же вы получите, когда разморозите буханку.

Лучшее, что вы можете сделать — это заморозить только что купленный хлеб. Впрочем, если буханка все еще теплая, стоит немного подождать. Если положить в морозильную камеру еще теплый продукт, он размягчится и его вкус может ухудшиться.

Как правильно запрещать хлеб? Существует несколько правил, которые рекомендуется придерживаться. Прежде всего, буханку нужно положить в пакетик из фольги. Он поможет максимально сохранить вкус и внешний вид продукта. Не забудьте добавить наклейку с датой, когда вы положили хлеб в камеру. Замороженный он может храниться не дольше 3 месяцев. А если хлеб готовился на закваске, то срок хранения снижается до 4 недель.

Как правильно разморозить хлеб

Важно не только правильно заморозить хлеб. Процесс размораживания также играет не последнюю роль.

Размораживают хлеб постепенно. Сначала буханку оставляют в холодильнике на ночь. Затем дают ему постоять при комнатной температуре для испарения излишней влаги.

Если не можете ждать полной разморозки, поможет духовка. Ее нужно разогреть до 175 градусов, поставить хлеб и оставить на 10-15 минут.

А вот в микроволновке размораживать хлеб не рекомендовано. Нет гарантии, что он там не размокнет.

Читайте также: