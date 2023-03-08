Наконец-то однозначный ответ: нужно ли мыть сырое мясо перед приготовлением и замораживанием

Перед употреблением фрукты и овощи тщательно моют. А вокруг необходимости мытья сырого мяса существует немало споров. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Нутрициолог Ольга Дорош отмечает, что существует такое понятие как "перекрестное загрязнение", когда мы говорим о сырых мясах, рыбе, яйцах. То есть, вредные бактерии могут попадать на чистую посуду, рабочую поверхность или готовые блюда во время мытья этих продуктов.

Почему нельзя мыть сырое мясо и чем оно опасно

В сыром мясе, птице, рыбе, яйцах могут содержаться вредные бактерии (Salmonella, Listeria, Campylobacter и E. coli и т.д.). Поэтому все, к чему прикасаются эти продукты, может заразиться этими бактериями. Даже если вы решили помыть мясо под краном, разбрызгивание воды может перенести в раковину болезнетворные бактерии.

Поэтому упакованное сырое мясо нельзя мыть, ведь это может повысить вероятность пищевого отравления.

Более того, любые поверхности, контактирующие с сырым мясом, могут позже содержать вредные бактерии. Поэтому они рекомендуются после нарезки продукта, тщательно мыть горячей водой с мылом, а затем просушить бумажным полотенцем.

Не забывайте хорошо мыть руки после работы с сырым мясом, тратя на весь процесс не менее 20 секунд.

Нужно ли мыть сырое мясо перед замораживанием

По словам нутрициолога, этого лучше не делать. Так ведь увеличивается риск перекрестного заражения. Когда мясо разморозится, приготовление его на огне все равно убьет все бактерии.

Что делать, если нужно промыть мясо, потому что оно в песке? Только в этом случае можно промывать мясо и делать это нужно по определенным правилам. Сначала набирается в отдельный тазик вода, туда помещается кусок мяса. Мыть его при этом нужно подальше от раковины.

Вымачивание сырого мяса в соли, лимонном соке, соде, засолке продукта никак не влияет на бактерии. Это, конечно, можно делать. Но лучше использовать отдельный контейнер и содержать в холодильнике под закрытой крышкой.

Как хранить сырое мясо безопасно

Сырое мясо, яйца, птицу, рыбу рекомендуется нести в отдельных пакетах от других продуктов. Хранить их в холодильнике также нужно только по отдельности, используя контейнер, чтобы не пропитывались соки.

Для сырых и готовых продуктов, овощей, фруктов лучше использовать разные разделочные доски. Также каждый раз после нарезки сырого мяса их нужно хорошо промывать.

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