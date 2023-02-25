Наконец-то узнали ответ: полезны ли консервированные овощи из магазина

Традиции консервирования придерживались наши бабушки и мамы. Сейчас мы все чаще покупаем свежие или замороженные продукты. Хотя есть и те, кто все еще консервирует. Полезны ли консервированные овощи и фрукты — читайте в материале ТСН.ua.

Об этом рассказал эксперт по похудению тренер Юрий Попко в своем профиле в Instagram.

Полезна ли консервация и что с ней не так

По словам специалиста, например, во время консервирования огурцов часто добавляется уксус, большое количество соли, сахар. Они заливаются горячим маринадом, а потом еще несколько часов стерилизуются.

Как результат – большая часть витаминов во время всех этих процессов просто теряется. То есть, в банке кладутся полезные овощи, а уже после консервации они превращаются в смесь из сахара, соли, уксуса. Поэтому их польза для организма сомнительна.

Практически такой же принцип в создании варенья. Если свежие фрукты очень полезны, ведь являются источником витаминов и минералов, то при приготовлении варенья их "накачивают" сахар, а термическая обработка "убивает" почти все витамины.

Если сравнивать консервацию с парниковыми овощами, по мнению тренера, на ее фоне последние выглядят почти идеальными.

Есть ли альтернатива

Юрий считает, что среди различных способов обработки фруктов и овощей для длительного хранения лучше всего выбирать соление (квашеная капуста и т.п.) или замораживание.

Конечно, консервация – это не яд. Она может понадобиться при определенных обстоятельствах и ее можно использовать иногда. Однако тренер не рекомендует тратить на приготовление домашних консервированных овощей и фруктов свои силы, время и деньги. Тем более что сейчас можно приобрести свежие продукты круглый год.

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