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Накормите всю семью: бюджетное гуцульское блюдо на обед или ужин

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
1554
Время на прочтение
2 мин
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Накормите всю семью: бюджетное гуцульское блюдо на обед или ужин

Страпачки – как готовить бюджетное закарпатское блюдо? / Фото: commons.wikimedia.org

Гуцулы хорошо знают, как из простых и доступных ингредиентов приготовить вкусное и сытное блюдо.

Страпачки – довольно популярное гуцульское блюдо, которое готовится очень быстро и из простых ингредиентов. Так в Закарпатье называют маленькие клецки, которые подают с жареным луком, салом, грибами, тушеной капустой. Часто их используют в качестве гарнира. Как готовить вкусные страпачки из картофеля, поделилась на своем YouTube-канале "Файна кухня" Наталья Машика.

Ингредиенты:

  • 760 г картофеля;
  • 100 мл молока;
  • соль по вкусу;
  • 1 яйцо;
  • 250 г муки;
  • сало и лук для зажарки.

Как приготовить блюда:

  1. В сотейник налейте 100 мл молока, поставьте на огонь и доведите до кипения. Картошку очистите и нарежьте, затем натрите на терке.
  2. Откиньте натертый картофель на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Выложите массу в емкость и залейте горячим молоком. Быстро перемешайте. Добавьте соль, яйцо и поэтапно введите муку. Важно, чтобы консистенция напоминала густую сметану.
  3. Поставьте сковородку на огонь, выложите нарезанное сало, пожарьте до шкварок. В кастрюлю налейте воды и доведите до кипения. Отщипывая от теста небольшие кусочки, бросайте их в воду.
  4. Если клецка хорошо держит форму, значит густота теста нормальная. Если она расползлась, нужно добавить еще муки.
  5. Нарежьте до шкварок лук, пожарьте еще несколько минут. В это время бросьте все клецки в кипящую воду.
  6. Как только клецки всплыли, проварите их еще 2-3 минуты и можно вынимать.

Готовые стропачки смешать с луком и шкварками, можно посыпать сверху зеленью для вкуса.

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Дата публикации
Просмотры
1554
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