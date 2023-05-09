Накормите всю семью: бюджетное гуцульское блюдо на обед или ужин

Гуцулы хорошо знают, как из простых и доступных ингредиентов приготовить вкусное и сытное блюдо.

Страпачки – довольно популярное гуцульское блюдо, которое готовится очень быстро и из простых ингредиентов. Так в Закарпатье называют маленькие клецки, которые подают с жареным луком, салом, грибами, тушеной капустой. Часто их используют в качестве гарнира. Как готовить вкусные страпачки из картофеля, поделилась на своем YouTube-канале "Файна кухня" Наталья Машика.

Ингредиенты:

760 г картофеля;

100 мл молока;

соль по вкусу;

1 яйцо;

250 г муки;

сало и лук для зажарки.

Как приготовить блюда:

В сотейник налейте 100 мл молока, поставьте на огонь и доведите до кипения. Картошку очистите и нарежьте, затем натрите на терке. Откиньте натертый картофель на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Выложите массу в емкость и залейте горячим молоком. Быстро перемешайте. Добавьте соль, яйцо и поэтапно введите муку. Важно, чтобы консистенция напоминала густую сметану. Поставьте сковородку на огонь, выложите нарезанное сало, пожарьте до шкварок. В кастрюлю налейте воды и доведите до кипения. Отщипывая от теста небольшие кусочки, бросайте их в воду. Если клецка хорошо держит форму, значит густота теста нормальная. Если она расползлась, нужно добавить еще муки. Нарежьте до шкварок лук, пожарьте еще несколько минут. В это время бросьте все клецки в кипящую воду. Как только клецки всплыли, проварите их еще 2-3 минуты и можно вынимать.

Готовые стропачки смешать с луком и шкварками, можно посыпать сверху зеленью для вкуса.

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