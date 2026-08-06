Домашний яблочный квас из падалицы зимних яблок: лучший напиток для жарких дней

Яблочный квас

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Домашний яблочный квас из падалицы зимних яблок получается невероятно вкусным, чуть-чуть напоминает сидр и прекрасно освежает в жаркие летние дни. Готовить его очень просто, ведь не нужны ни магазинные дрожжи, ни сложная закваска — только доступные ингредиенты и несколько дней терпения.

Ингредиенты на трехлитровую банку:

Яблоки (подвал зимних сортов) — 1–1,2 килограмма

Чистая вода — 2,3-2,5 литра

Сахар — 80–120 граммов (из расчета примерно 1 столовая ложка на 1 литр воды)

Изюм — несколько штук по желанию

Палочки корицы и кусочки корня имбиря — по желанию для дополнительного пряного аромата.

Способ приготовления:

Соберите яблоки, тщательно вымойте их и обязательно вырежьте все поврежденные, подгнившие или темные места. Нарежьте подготовленные плоды на половинки или четвертинки, удалив семенные камеры.

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Составьте кусочки яблок в чистую трехлитровую банку, добавьте сахар, несколько изюма, а также по желанию кусочки корня имбиря и палочки корицы. Залейте чистой водой комнатной температуры, не доходя до самого верха емкости.

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Накройте банку марлей, чистой тканью или крышкой неплотно, чтобы обеспечить доступ воздуха, ведь во время брожения образуется газ. Оставьте банку при комнатной температуре примерно на 2–3 дня.

Ежедневно можно легко встряхивать или перемешивать содержимое чистой ложкой. Когда в банке появятся мелкие пузырьки, легкая пена и приятный кисловато-фруктовый аромат, квас готов.

Тщательно процедите напиток через сито или марлю, перелейте в бутылки и поставьте в холодильник. Лучше всего напиток вкусен хорошо охлажденным.

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