Готовим живой чай сейчас: рецепты приготовления полезных напитков

Сейчас как раз лучшее время для приготовления живого чая. Рассказываем, как приготовить полезные напитки.

Облепиховый чай

Берем свежую облепиху или замороженную. Замороженную можно разморозить.

Облепиха // фото: tiktok.com/@anny.cooking

Добавляем мед, сбиваем блендером. По желанию можно перетереть через сито, но это по желанию.

Добавляем специи – имбирь, куркуму. Разливаем по формам и украшаем специями и лимоном.

Живой чай// фото: tiktok.com/@anny.cooking

Цитрусово-имбирный чай

Берем цитрусовые, например апельсин, делаем апельсиновую цедру.

Апельсин режим на части.

Живой чай // фото: tiktok.com/@anny.cooking

Добавляем к ним натертую цедру, имбирь, специи. Хорошо взбиваем блендером и также разливаем по формах.

Живой чай // фото: tiktok.com/@anny.cooking

Украшаем бадьяном и нарезанными кусочками апельсина.

Живой чай // фото: tiktok.com/@anny.cooking

Замораживаем и наслаждаемся.

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