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Готовим живой чай сейчас: рецепты приготовления полезных напитков

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Готовим живой чай сейчас: рецепты приготовления полезных напитков

Живой чай // фото: tiktok.com/@anny.cooking

Рецепты натуральных полезных напитков

Сейчас как раз лучшее время для приготовления живого чая. Рассказываем, как приготовить полезные напитки.

Облепиховый чай

  • Берем свежую облепиху или замороженную. Замороженную можно разморозить.
Облепиха // фото: tiktok.com/@anny.cooking / ©
Облепиха // фото: tiktok.com/@anny.cooking
  • Добавляем мед, сбиваем блендером. По желанию можно перетереть через сито, но это по желанию.
  • Добавляем специи – имбирь, куркуму. Разливаем по формам и украшаем специями и лимоном.
Живой чай// фото: tiktok.com/@anny.cooking / ©
Живой чай// фото: tiktok.com/@anny.cooking

Цитрусово-имбирный чай

  • Берем цитрусовые, например апельсин, делаем апельсиновую цедру.
  • Апельсин режим на части.
Живой чай // фото: tiktok.com/@anny.cooking / ©
Живой чай // фото: tiktok.com/@anny.cooking
  • Добавляем к ним натертую цедру, имбирь, специи. Хорошо взбиваем блендером и также разливаем по формах.
Живой чай // фото: tiktok.com/@anny.cooking / ©
Живой чай // фото: tiktok.com/@anny.cooking
  • Украшаем бадьяном и нарезанными кусочками апельсина.
Живой чай // фото: tiktok.com/@anny.cooking / ©
Живой чай // фото: tiktok.com/@anny.cooking
  • Замораживаем и наслаждаемся.

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