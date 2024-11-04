Готовим живой чай сейчас: рецепты приготовления полезных напитков

Рецепты натуральных полезных напитков
Сейчас как раз лучшее время для приготовления живого чая. Рассказываем, как приготовить полезные напитки.
Облепиховый чай
- Берем свежую облепиху или замороженную. Замороженную можно разморозить.
- Добавляем мед, сбиваем блендером. По желанию можно перетереть через сито, но это по желанию.
- Добавляем специи – имбирь, куркуму. Разливаем по формам и украшаем специями и лимоном.
Цитрусово-имбирный чай
- Берем цитрусовые, например апельсин, делаем апельсиновую цедру.
- Апельсин режим на части.
- Добавляем к ним натертую цедру, имбирь, специи. Хорошо взбиваем блендером и также разливаем по формах.
- Украшаем бадьяном и нарезанными кусочками апельсина.
- Замораживаем и наслаждаемся.
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