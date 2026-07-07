Готовим знаменитую «Пьяную вишню»: простой рецепт вкусного напитка

Наливка с вишен

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Домашняя наливка пьяная вишня — настоящая классика среди ягодных алкогольных напитков. Она привлекает глубоким рубиновым цветом, насыщенным ароматом и густой консистенцией. Главное преимущество этого рецепта заключается в простоте приготовления, ведь процесс не нуждается в варке или использовании сложного кухонного оборудования. Особую пикантность напитку придают вишневые косточки, которые оставляют в процессе приготовления, поскольку они дарят едва заметный миндальный привкус, напоминающий дорогие шоколадные конфеты.

Необходимые ингредиенты

Для приготовления классической вишневки понадобится трехлитровая стеклянная банка и три базовых компонента.

Вишня — 1 кг (обязательно берите самую спелую и красивую, с косточками)

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Водка — 1 л (обычная, 40%, главное — без резкого запаха)

Сахар — 500 г

Как приготовить вишневую наливку?

Процесс приготовления состоит из нескольких последовательных этапов и требует определенного терпения. На подготовительном этапе отобранные ягоды в количестве одного килограмма тщательно промывают и обсушивают на бумажном или тканевом полотенце, поскольку лишняя влага напитка не требуется. Косточки обязательно оставляют внутри ягоды для формирования фирменного аромата.

На первом этапе 1 кг обсушенной вишни пересыпают в чистую трехлитровую банку и заливают одним литром водки. Емкость плотно закрывают крышкой, тщательно встряхивают и ставят в темный шкаф на две недели. В течение этого времени содержимое банки рекомендуется периодически примерно раз в 2 дня аккуратно взбалтывать.

На втором этапе, ровно через 2 недели, весь алкогольный настой объемом в 1 литр тщательно сливают в отдельную чистую емкость и временно отставляют в сторону. В банке к оставшимся вишням засыпают 500 граммов сахара. Банка снова закрывают и отправляют в темное место еще на 2 недели. За этот период сахар вытащит из ягод весь остаточный сок, образуя густой и ароматный сироп. Эту банку также необходимо регулярно встряхивать для полного растворения сахара.

На финальном этапе полученный густой вишневый сироп сливают, а сами ягоды дополнительно отжимают через несколько слоев марли. После этого алкогольный настой и сахарный сироп соединяют в одной емкости и тщательно перемешивают. Для достижения идеальной прозрачности готовую наливку можно дополнительно профильтровать через ватный плотный диск.

Готовый напиток разливают в чистые бутылки и оставляют в прохладном темном месте еще на 3-5 дней для стабилизации вкуса. За это время наливка отдохнет, ее вкус станет максимально мягким, а сладость и крепость гармонично сбалансируются.

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