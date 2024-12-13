Как приготовить горячий шоколад дома: лучшие рецепты любимого напитка

Если хочется чего-нибудь вкусного и быстрого в приготовлении, рецепт горячего шоколада – идеальный выбор.

Горячий шоколад придает энергии не хуже кофе. Особенно популярен напиток в холодный период.

Рецепты горячего шоколада в домашних условиях

Простой рецепт

Для того чтобы приготовить ароматный шоколадный напиток самостоятельно вам понадобится всего несколько ингредиентов и 10 минут времени.

Ингредиенты:

Плитка натурального шоколада – 100 граммов

Молоко – 0,5 л

Сахар, вода

Сливки для украшения

Как готовить:

Разломайте плитку шоколада на мелкие кусочки (для лучшей растопки) и добавьте немного воды

Поставьте смесь в микроволновку или на плиту на медленный огонь

Дождитесь, когда шоколад полностью растворится

Приготовьте молоко, немного подогрейте его

Затем в подогретое молоко влейте расплавленный шоколад

Добавьте сахар по вкусу, хорошо перемешайте до однородного цвета

Сверху можно украсить сливками или посыпать корицей

Горячий шоколад-чизкейк

Ингредиенты:

1 стакан молока

¼ чайной ложки ванильного экстракта

60 грамм измельченного белого шоколада

60 г сливочного сыра комнатной температуры, нарезанного на 16 частей

крошки печенья и взбитые сливки для декора

Как приготовить:

в средней кастрюле нагрейте молоко на среднем огне, но не кипятите

убавьте огонь до минимума, а затем взбейте молоко с ванильным сливочным сыром

добавьте белый шоколад и расплавьте его

подавать можно со взбитыми сливками и крошками печенья

Горячий шоколад по-итальянски

Итальянский горячий шоколад – это невероятно вкусный напиток, который вы должны отведать хотя бы раз.

Вам понадобится:

Перец чили – 2 стручка

Сахар – 100 гр

Какао – 100 гр

Вода – 1 литр

Миндаль и фундук

Мелка аниса и ванилина, ачиоти (использовать по желанию)

Порошок александрийской розы

Как готовить:

Смешайте в блендере 2 стручка чили, щепотку аниса, 100 гр сахара, 100 гр какао

Добавьте по 12 штук миндаля и фундука

Всыпьте пакетик ванилина (можно взять настоящую ваниль), ачиоти по вкусу

Добавить порошок александрийской розы, довести массу до однородного цвета

Вскипятите на огне воду

Пропустите смесь через сито для устранения осадка, подогрейте

Взбейте венчиком для получения пены, разлейте чашками

Ванильный мокко-шоколад

Ингредиенты:

2 стакана цельного молока (можно ореховое, растительное)

⅓ стакана кленового сиропа

¼ стакана несладкого какао

170 грамм измельченного полусладкого или черного шоколада (желательно с содержанием какао 72%)

1 столовая ложка ванильного экстракта

1 столовая ложка растворимого кофе

1 щепотка соли

взбитые сливки для подачи

тертый мускатный орех или корица (необязательно)

Как приготовить:

добавьте в большую кастрюлю молоко, кленовый сироп, какао-порошок, измельченный шоколад, ваниль, кофе и щепотку соли, по желанию можно добавить корицы и мускатный орех

подогрейте молоко на среднем огне, но не доводите до кипения. Часто помешивайте напиток, чтобы не пригорел

как только напиток настоится, разлейте его в чашки

украсить можно сливками, корицей и т.п.

Раньше мы писали, почему нельзя пить чай с молоком. Больше об этом читайте в новости.

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