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Как приготовить горячий шоколад дома: лучшие рецепты любимого напитка

Как приготовить горячий шоколад дома: лучшие рецепты любимого напитка

Горячий шоколад / Фото: pixabay.com

Если хочется чего-нибудь вкусного и быстрого в приготовлении, рецепт горячего шоколада – идеальный выбор.

Горячий шоколад придает энергии не хуже кофе. Особенно популярен напиток в холодный период.

Рецепты горячего шоколада в домашних условиях

Простой рецепт

Для того чтобы приготовить ароматный шоколадный напиток самостоятельно вам понадобится всего несколько ингредиентов и 10 минут времени.

Ингредиенты:

  • Плитка натурального шоколада – 100 граммов
  • Молоко – 0,5 л
  • Сахар, вода
  • Сливки для украшения

Как готовить:

  • Разломайте плитку шоколада на мелкие кусочки (для лучшей растопки) и добавьте немного воды
  • Поставьте смесь в микроволновку или на плиту на медленный огонь
  •  Дождитесь, когда шоколад полностью растворится
  • Приготовьте молоко, немного подогрейте его
  • Затем в подогретое молоко влейте расплавленный шоколад
  • Добавьте сахар по вкусу, хорошо перемешайте до однородного цвета
  • Сверху можно украсить сливками или посыпать корицей

Горячий шоколад-чизкейк

Ингредиенты:

  • 1 стакан молока
  • ¼ чайной ложки ванильного экстракта
  • 60 грамм измельченного белого шоколада
  • 60 г сливочного сыра комнатной температуры, нарезанного на 16 частей
  • крошки печенья и взбитые сливки для декора

Как приготовить:

  • в средней кастрюле нагрейте молоко на среднем огне, но не кипятите
  • убавьте огонь до минимума, а затем взбейте молоко с ванильным сливочным сыром
  • добавьте белый шоколад и расплавьте его
  • подавать можно со взбитыми сливками и крошками печенья

Горячий шоколад по-итальянски

Итальянский горячий шоколад – это невероятно вкусный напиток, который вы должны отведать хотя бы раз.

Вам понадобится:

  • Перец чили – 2 стручка
  • Сахар – 100 гр
  • Какао – 100 гр
  • Вода – 1 литр
  • Миндаль и фундук
  • Мелка аниса и ванилина, ачиоти (использовать по желанию)
  • Порошок александрийской розы

Как готовить:

  • Смешайте в блендере 2 стручка чили, щепотку аниса, 100 гр сахара, 100 гр какао
  • Добавьте по 12 штук миндаля и фундука
  • Всыпьте пакетик ванилина (можно взять настоящую ваниль), ачиоти по вкусу
  • Добавить порошок александрийской розы, довести массу до однородного цвета
  • Вскипятите на огне воду
  • Пропустите смесь через сито для устранения осадка, подогрейте
  • Взбейте венчиком для получения пены, разлейте чашками

Ванильный мокко-шоколад

Ингредиенты:

  • 2 стакана цельного молока (можно ореховое, растительное)
  • ⅓ стакана кленового сиропа
  • ¼ стакана несладкого какао
  • 170 грамм измельченного полусладкого или черного шоколада (желательно с содержанием какао 72%)
  • 1 столовая ложка ванильного экстракта
  • 1 столовая ложка растворимого кофе
  • 1 щепотка соли
  • взбитые сливки для подачи
  • тертый мускатный орех или корица (необязательно)

Как приготовить:

  • добавьте в большую кастрюлю молоко, кленовый сироп, какао-порошок, измельченный шоколад, ваниль, кофе и щепотку соли, по желанию можно добавить корицы и мускатный орех
  • подогрейте молоко на среднем огне, но не доводите до кипения. Часто помешивайте напиток, чтобы не пригорел
  • как только напиток настоится, разлейте его в чашки
  • украсить можно сливками, корицей и т.п.

Раньше мы писали, почему нельзя пить чай с молоком. Больше об этом читайте в новости.

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