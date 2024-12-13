Как приготовить горячий шоколад дома: лучшие рецепты любимого напитка

Если хочется чего-нибудь вкусного и быстрого в приготовлении, рецепт горячего шоколада – идеальный выбор.
Горячий шоколад придает энергии не хуже кофе. Особенно популярен напиток в холодный период.
Рецепты горячего шоколада в домашних условиях
Простой рецепт
Для того чтобы приготовить ароматный шоколадный напиток самостоятельно вам понадобится всего несколько ингредиентов и 10 минут времени.
Ингредиенты:
- Плитка натурального шоколада – 100 граммов
- Молоко – 0,5 л
- Сахар, вода
- Сливки для украшения
Как готовить:
- Разломайте плитку шоколада на мелкие кусочки (для лучшей растопки) и добавьте немного воды
- Поставьте смесь в микроволновку или на плиту на медленный огонь
- Дождитесь, когда шоколад полностью растворится
- Приготовьте молоко, немного подогрейте его
- Затем в подогретое молоко влейте расплавленный шоколад
- Добавьте сахар по вкусу, хорошо перемешайте до однородного цвета
- Сверху можно украсить сливками или посыпать корицей
Горячий шоколад-чизкейк
Ингредиенты:
- 1 стакан молока
- ¼ чайной ложки ванильного экстракта
- 60 грамм измельченного белого шоколада
- 60 г сливочного сыра комнатной температуры, нарезанного на 16 частей
- крошки печенья и взбитые сливки для декора
Как приготовить:
- в средней кастрюле нагрейте молоко на среднем огне, но не кипятите
- убавьте огонь до минимума, а затем взбейте молоко с ванильным сливочным сыром
- добавьте белый шоколад и расплавьте его
- подавать можно со взбитыми сливками и крошками печенья
Горячий шоколад по-итальянски
Итальянский горячий шоколад – это невероятно вкусный напиток, который вы должны отведать хотя бы раз.
Вам понадобится:
- Перец чили – 2 стручка
- Сахар – 100 гр
- Какао – 100 гр
- Вода – 1 литр
- Миндаль и фундук
- Мелка аниса и ванилина, ачиоти (использовать по желанию)
- Порошок александрийской розы
Как готовить:
- Смешайте в блендере 2 стручка чили, щепотку аниса, 100 гр сахара, 100 гр какао
- Добавьте по 12 штук миндаля и фундука
- Всыпьте пакетик ванилина (можно взять настоящую ваниль), ачиоти по вкусу
- Добавить порошок александрийской розы, довести массу до однородного цвета
- Вскипятите на огне воду
- Пропустите смесь через сито для устранения осадка, подогрейте
- Взбейте венчиком для получения пены, разлейте чашками
Ванильный мокко-шоколад
Ингредиенты:
- 2 стакана цельного молока (можно ореховое, растительное)
- ⅓ стакана кленового сиропа
- ¼ стакана несладкого какао
- 170 грамм измельченного полусладкого или черного шоколада (желательно с содержанием какао 72%)
- 1 столовая ложка ванильного экстракта
- 1 столовая ложка растворимого кофе
- 1 щепотка соли
- взбитые сливки для подачи
- тертый мускатный орех или корица (необязательно)
Как приготовить:
- добавьте в большую кастрюлю молоко, кленовый сироп, какао-порошок, измельченный шоколад, ваниль, кофе и щепотку соли, по желанию можно добавить корицы и мускатный орех
- подогрейте молоко на среднем огне, но не доводите до кипения. Часто помешивайте напиток, чтобы не пригорел
- как только напиток настоится, разлейте его в чашки
- украсить можно сливками, корицей и т.п.
Раньше мы писали, почему нельзя пить чай с молоком. Больше об этом читайте в новости.
Читайте также: