Как приготовить вкусный, насыщенный витаминами тыквенный сок

Сейчас самое время сделать приготовить тыквенный сок, чтобы наслаждаться его полезными свойствами осенью и чтобы на зиму закрутить. Рассказываем, как приготовить этот замечательный напиток

Для приготовления сока понадобятся:

• Тыква мускатных сортов, без кожуры, волокнистой части и семян - 3,5 кг

• Вода – 5 л.

• Сахар – 0,5 л.

• Кислота лимонная – 2 ч.ложки.

Способ приготовления:

Тыкву нарезать небольшими кусками.

Сложить кусочки тыквы в эмалированную посуду и залить водой. Кипятить 10 минут. Дать немного остыть.

Сцедить воду через сито в отдельный сосуд, чтобы туда не попали кусочки мякоти.

Вареные кусочки тыквы измельчить блендером, чтобы масса была однородной без вкраплений мякоти.

Добавить в пюре сцеженную воду и пюре. Добавить сахар, лимонную кислоту и помешивая прокипятить сок 2-3 мин.

Охладить и пить.

Для хранения зимой сок следует кипятить 20 минут, разлить сразу горячим в банки, закрутить и закутать до полного охлаждения.

Из представленного перечня продуктов выходит 7,5 л сока. Можно добавлять яблоки или морковь.

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