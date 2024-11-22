Как приготовить вкусный, насыщенный витаминами тыквенный сок

Готовим тыквенный сок
Сейчас самое время сделать приготовить тыквенный сок, чтобы наслаждаться его полезными свойствами осенью и чтобы на зиму закрутить. Рассказываем, как приготовить этот замечательный напиток
Для приготовления сока понадобятся:
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• Тыква мускатных сортов, без кожуры, волокнистой части и семян - 3,5 кг
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• Вода – 5 л.
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• Сахар – 0,5 л.
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• Кислота лимонная – 2 ч.ложки.
Способ приготовления:
- Тыкву нарезать небольшими кусками.
- Сложить кусочки тыквы в эмалированную посуду и залить водой. Кипятить 10 минут. Дать немного остыть.
- Сцедить воду через сито в отдельный сосуд, чтобы туда не попали кусочки мякоти.
- Вареные кусочки тыквы измельчить блендером, чтобы масса была однородной без вкраплений мякоти.
- Добавить в пюре сцеженную воду и пюре. Добавить сахар, лимонную кислоту и помешивая прокипятить сок 2-3 мин.
- Охладить и пить.
Для хранения зимой сок следует кипятить 20 минут, разлить сразу горячим в банки, закрутить и закутать до полного охлаждения.
Из представленного перечня продуктов выходит 7,5 л сока. Можно добавлять яблоки или морковь.
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