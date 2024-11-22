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Как приготовить вкусный, насыщенный витаминами тыквенный сок

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
78 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
462
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить вкусный, насыщенный витаминами тыквенный сок

Тыквенный сок

Готовим тыквенный сок

Сейчас самое время сделать приготовить тыквенный сок, чтобы наслаждаться его полезными свойствами осенью  и чтобы на зиму закрутить. Рассказываем, как приготовить этот замечательный напиток

Для приготовления сока понадобятся:

  • • Тыква мускатных сортов, без кожуры, волокнистой части и семян  - 3,5 кг

  • • Вода – 5 л.

  • • Сахар – 0,5 л.

  • • Кислота лимонная – 2 ч.ложки.

Способ приготовления:

  • Тыкву нарезать небольшими кусками.
  • Сложить кусочки тыквы в эмалированную посуду и залить водой. Кипятить 10 минут. Дать немного остыть.
  • Сцедить воду через сито в отдельный сосуд, чтобы туда не попали кусочки мякоти.
  • Вареные кусочки тыквы измельчить блендером, чтобы масса была однородной без вкраплений мякоти.
  • Добавить в пюре сцеженную воду и пюре. Добавить сахар, лимонную кислоту и помешивая прокипятить сок 2-3 мин.
  • Охладить и пить.

Для хранения зимой сок следует кипятить 20 минут, разлить сразу горячим в банки, закрутить и закутать до полного охлаждения.

Из представленного перечня продуктов выходит 7,5 л сока. Можно добавлять яблоки или морковь.

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