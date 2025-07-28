ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Напитки, смузи и коктейли
Количество просмотров
273
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить вкусный, пенистый и полезный квас, как из бочки: шесть часов — и готово

Если вы любите квас, попробуйте приготовить его самостоятельно.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
30 ккал
Домашний квас: рецепт

Домашний квас: рецепт

Этот квас готовится не так просто, но получается очень вкусным. Хорошо освежает в жару.

Ингредиенты

теплая вода
10л
сахар
700г
сухие дрожжи
20г
изюм
50г
лимонная кислота
0,5 ч. ложки

Процесс приготовления:

  1. Влить воду в кастрюлю, добавить 500 г сахара, размешать до растворения. Всыпать дрожжи, кропотливо перемешать. Добавить лимонную кислоту и изюм.

  2. 200 г сахара всыпать на сухую сковороду, поставить на огонь ниже среднего, жарить, помешивая, пока он не станет карамельным цветом. Сахар должен полностью растопиться.

  3. Добавить жареный сахар к другим ингредиентам, перемешать, чтобы карамель полностью растворилась. Накрыть крышкой, бросить в теплом помещении на 6 часов.

  4. Разлить по бутылкам, положить в холодильник. Хранить в лежащем положении.

Приятного аппетита!

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
273
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie