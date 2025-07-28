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- Напитки, смузи и коктейли
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Как приготовить вкусный, пенистый и полезный квас, как из бочки: шесть часов — и готово
Если вы любите квас, попробуйте приготовить его самостоятельно.
Этот квас готовится не так просто, но получается очень вкусным. Хорошо освежает в жару.
Ингредиенты
- теплая вода
- 10л
- сахар
- 700г
- сухие дрожжи
- 20г
- изюм
- 50г
- лимонная кислота
- 0,5 ч. ложки
Процесс приготовления:
Влить воду в кастрюлю, добавить 500 г сахара, размешать до растворения. Всыпать дрожжи, кропотливо перемешать. Добавить лимонную кислоту и изюм.
200 г сахара всыпать на сухую сковороду, поставить на огонь ниже среднего, жарить, помешивая, пока он не станет карамельным цветом. Сахар должен полностью растопиться.
Добавить жареный сахар к другим ингредиентам, перемешать, чтобы карамель полностью растворилась. Накрыть крышкой, бросить в теплом помещении на 6 часов.
Разлить по бутылкам, положить в холодильник. Хранить в лежащем положении.
Приятного аппетита!