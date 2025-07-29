Как сделать квас из растворимого кофе: рецепт бодрящего и освежающего напитка

Квас из растворимого кофе

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В жаркие летние дни мы всегда ищем то, что сможет одновременно освежить и подарить заряд энергии. Если традиционные лимонады и чаи уже надоели, есть интересная альтернатива, которая удивит вкус и необычный аромат. Предлагаем рецепт кофейного кваса, который готовится всего за несколько часов и прекрасно утоляет жажду, оставляя приятное бодрое чувство.

Этот напиток не только приятно освежает, но добавляет энергии благодаря кофе. Он идеально подходит для тех, кто ценит быстроту приготовления и необычные вкусовые сочетания.

Рецепт кваса из растворимого кофе

Ингредиенты

Для приготовления 1,5 литра кофеварки вам понадобится простой набор продуктов, которые легко найти в любом магазине:

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Растворимый кофе — 1 пакетик (или 1 чайная ложка с горкой).

Сахар — примерно треть стакана (можно регулировать по вкусу).

Сухие дрожжи — 0,5 чайной ложки.

Лимонная кислота — 0,5 чайной ложки.

Кипяченая вода — около 1,5 литра.

Емкость — 1,5 литра.

Как приготовить квас из растворимого кофе.

В небольшой чашке залейте одну чайную ложку растворимого кофе с горькой горячей водой (не кипятком, а достаточно горячим для растворения). Добавьте треть стакана сахара и тщательно размешайте, пока сахар полностью не растворится. В полученную кофейно-сахарную смесь добавьте половину чайной ложки лимонной кислоты. Снова хорошо перемешайте, чтобы лимонная кислота тоже полностью растворилась. Она придаст квасу характерной кислинки и поможет в процессе брожения. Аккуратно, с помощью воронки, перелейте содержимое чашки в плотно закрывающуюся чистую полуторалитровую емкость, можно пластиковую бутылку. Долейте в бутылку кипяченую воду примерно до половины объема. Это необходимо, чтобы горячее кофейное основание остыло и стало теплым, что является оптимальной температурой для активации дрожжей. Теперь добавьте половину чайной ложки сухих быстрорастворимых дрожжей. Важно, чтобы вода была теплой, а не горячей, в противном случае дрожжи могут погибнуть. Долейте в бутылку теплую кипяченую воду почти до самого верха, оставляя примерно 5-6 сантиметров свободного пространства до пробки. Это пространство необходимо для скопления газов, выделяемых во время процесса брожения. Плотно закройте бутылку пробкой и несколько раз энергично встряхните ее, чтобы дрожжи хорошо растворились и равномерно распределились по всему объему жидкости. Оставьте бутылку бродить при комнатной температуре примерно на 6 часов. За это время квас приобретет свой характерный вкус и газировку.

После завершения процесса брожения ваш кофейный квас готов к употреблению. Для лучшего вкуса и сохранения свежести рекомендуется хранить готовый напиток в холодильнике.